Susret sa agresivnim psom može izazvati paniku čak i kod najhladnokrvnije osobe. Zato je poznavanje metoda zaštite i pravilnog ponašanja u susretu sa psima lutalicama od ključne važnosti za svakog stanovnika grada.

Osnovna pravila ponašanja pri susretu sa psima lutalicama

Vladimir Uraževski, predsednik Unije kinologa Rusije i Međunarodne kinološke unije podelio je preporuke kako sprečiti napade pasa i koje radnje preduzeti u slučaju agresije životinje, a prenosi ih džen.ru.

Pre svega, Uraževski je istakao važnost preventivnih mera. On snažno savetuje izbegavanje potencijalno opasnih mesta i situacija. „Ne morate noću da šetate industrijskim zonama“, napominje stručnjak, ističući da su nenaseljena područja noću omiljeno stanište pasa lutalica.

Ako je susret sa agresivnim psom neizbežan, trener pasa preporučuje da ostanete mirni i da sledite određeni algoritam delovanja. Ispravno ponašanje u takvoj situaciji može značajno smanjiti rizik od napada ili minimizirati njegove posledice.

Metode zaštite od napada pasa

1. Pasivne metode zaštite

Vladimir Urazhevski nudi brojne metode pasivne odbrane koje mogu biti efikasne kada naiđete na agresivnog psa:

Stajanje uza zid ili ogradu. Stručnjak savetuje: „Ako se nađete na pustom mestu i napadne vas pas, pritisnite se uza zid, ili pogledajte da li možete da se popnete više. Ova pozicija smanjuje područje mogućeg napada i pruža određenu prednost u slučaju potrebe za odbranom.

Podizanje ruku do vizuelnog povećanja veličine. Stručnjak za pase napominje zanimljivu osobinu: „U mraku psi ne vide tako dobro kao danju, tako da možete da podignete ruke uvis, životinja može odlučiti da ste mnogo veći i da ne vredi petlja s tobom.”

Korišćenje mirisa kao odvraćanja. „Ako imate neku vrstu laka, kolonjske vode, parfema, spreja, onda možete da ga koristite“, preporučuje Urazhevski. On objašnjava: „Ako postoji jak miris, psi se verovatno neće zezati sa vama – to je neobično i neprijatno za njih.

2. Aktivne metode zaštite

Ako su pasivne metode neefikasne, stručnjak preporučuje pribegavanje aktivnoj zaštiti:

Polako podižući predmete za samoodbranu. Urazhevski savetuje: „Možete pokupiti predmet koji je u blizini, na primer, štap ili kamen, ali to se mora učiniti polako, mirno, bez ljuljanja. Nagli pokreti mogu isprovocirati psa na napad.

Šta ne raditi pri susretu sa agresivnim psom

Stručnjak posebno naglašava akcije koje treba izbegavati kada se suočite sa agresivnim psom:

Mahanje rukama. Urazhevski upozorava da u ovom slučaju „psi lutalice mogu početi da se brane“, doživljavajući vaše postupke kao pretnju.

Bežite. Ovo može izazvati instinkt jurnjave pasa i oni će se „ponašati još agresivnije“.

Provociranje psa naglim pokretima. Sve iznenadne radnje životinja može shvatiti kao agresiju i izazvati reakciju.

Šta učiniti nakon napada psa

Ako nije bilo moguće izbeći napad, Vladimir Uraževski snažno preporučuje:

Odmah se obratite svom lekaru. Specijalista je upozorio da „ako dobijete ugrize, važno je odmah da se obratite lekaru“.

Ako je moguće, temeljno tretirajte rane.

Prijavite napad nadležnim organima. Ovo će pomoći u sprečavanju sličnih incidenata u budućnosti.

