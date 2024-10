Već danima je javnost u BiH i regiji šokirana vešću da je muzičar Adis Cigura brutalno pretukao suprugu, pevačicu Aldinu Bajić. Video koji kruži društvenim mrežama pokazuje brutalnost napada, posebno deo kada ju je nogama udarao u glavu, nakon čega se onesvestila. Cigura je uhapšen i nalazi se u zeničkom zatvoru, dok je Aldina i dalje po strogim lekarskim nadzorom.

Pre tri godine

Pre otprilike tri godine, Cigura je za tamošnji "Najportal" pričao o svojoj Aldini, ženi koja mu je "unela radost u kuću, nakon neuspelog prvog braka". Tada je kazao da "njegova deca više vole Aldinu od rođene majke". Foto: Instagram printskrin/adisaldinacigura, printskrin društvene mreže

Intervju prenosimo u celosti:

Kada se pomene ime poznatog muzičara Adisa Cigure, odmah se u tu priču ubaci i Šerif Konjević. Naime, Adis je više od deset godina bio lični muzičar istaknutog pevača. Ali, sada nije reč o tome, već o venčanju Adisa Cigure sa mladom pevačicom iz Zenice, Aldinom Bajić. Mnoge kolege muzičari i pevači bili su poprilično iznenađeni, bilo je po kuloarima i ružnih ogovaranja, ali kod njih dvoje ljubav je pobedila.

– Aldina i ja smo sarađivali više od tri godine, dakle ono što nas je u te tri godine vezalo bila je samo poslovna obaveza. Aldina je imala svoj život, ja svoj pored supruge i dvoje dece. Međutim, moja sada već bivša supruga je tokom našeg dugogodišnjeg braka veoma često odlazila od mene, ostavljala mene i decu po nekoliko meseci same. Sada, kada je poslednji put otišla, odlučio sam da tim njenim ludostima stanem na kraj.

– Nisam hteo više da patim, a ni deca. Oni su više bile bez nje, nego s njom. U decembru prošle godine, kada je Aldina došla do nas da nam pomogne u kućnim poslovim, ja sam joj rekao, zašto ona i ja ne bismo bili par. Verujte mi da se dosta nećkala, na nas dvoje gledala je kao na poslovne partnere, a onda su se njena osećanja posle tog mog pitanja počela da se menjaju. Shvatili smo da smo stvoreni jedno za drugo.

Aldina nije kriva

Supruge ne odlaze tek tako od muževa?

– Ma, moja vala odlazi. Iskasirala me i rekla zbogom. Deci je samo rekla kako između nas dvoje nema više ljubavi i to je bilo to. Imamo sina od 14 i ćerku od deset godina. Čak se više deci i ne javlja. Ja sam nju svojevremeno zaposlio u opštini, ali sreća ne za stalno. Kada je videla da tamo može da se zaradi i do 2.000 maraka, onda me je ostavila. Aldina zaista nije bila razlog našeg rastanka. Pa, ja sam znao Aldinu često da vozim do njenog dečka. Alah jedini dragi zna, da Aldina ništa nije kriva. Ja sam rekao Aldini: "Ako ti nećeš da se venčaš sa mnom, ja ću naći neku drugu devojku, jer ne želim da mi se bivša više vraća."

Foto: Fejsbuk printskrin/Aldina Bajić

Da li ti se neko od kolega javio da ti da podršku?

– Da, ali više je bilo onih koji su nas ogovarali, ali to samo govori o njima samima. Nas dvoje ćemo dokazati i pokazati da estradni bračni par može da opstane na estradi i da bude sretan. LJudi koji znaju mene i moju bivšu ženu, znali su situaciju kakva je. Ona ode, ja je molim, plačem da se vrati, kupim joj auto i ne znam šta još samo da se vrati. To je i bio njen cilj da dobija skupe poklone. Poslednji put kad se vratila morao sam da joj platim školovanje 12 hiljada maraka. Materi joj renovirao stan za 10.000 maraka, džip koji sam kupio na nju sam prepisao, pa sam ga sada na sudu morao ponovno platiti, da bi mi ga vratila.

Šerijatsko venčanje

Prvo ste se venčali šerijatski?

– Da, jesmo, a ja mislim da to venčanje više važi od onog opštinskog. Ipak, u opštini ćemo se venačati 18. februara, a ako bude sa pandemijom koliko toliko sve o-kej, na svadbi će nam pevati Đani, Emir Habibović, a kum će nam biti multimilioner Piki iz Beograda. Taj Piki obožava kako peva Aldina, baš idemo njemu da mu pevamo na srpskoj Novoj godini. U budućnosti ja ću Aldini biti i suprug i menadžer.

Da li može opstati brak muzičara i pevačice?

– Ja mislim da može. Aldina je majka za primer, jer i sama ima sina od 13 godina, moja deca je sada više vole nego vlastitu majku. Prava je domaćica, pa je kuća više interesuje nego pevanje.

Neizmerno sretan

Adis Cigura je na kraju intervjua rekao da je zbog sklapanja braka sa Aldinom neizmerno sretan, jer konačno ima sa nekim kafu da popije.

Da li će ti Aldina dozvoliti da pratiš druge pevačice?

– Ne, neće, jer svi znamo kakva je situacija na estradi po pitanju pevačica.

Kako ćeš reagovati kada joj na nastupima budu stavljali bakšiš tamo gde ne treba?

– Mi smo to već prošli, a ona nije pevaljka i nikada to nije dozvoljavala da joj stavljaju bakšiš među grudi ili ne znam gde već.

(Naj-portal.rs)

BONUS VIDEO: