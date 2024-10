Glumac Branko Babović, poznatiji kao Đuro Palica, raskinuo je sa 28 godina mlađom partnerkom. On je ušao u vezu s njom nakon razvoda, ali je sada i tome došao kraj.

- Nemam vremena za emocije, za ženu, prosto nemam vremena. Za sada je tako, ali nema veze. Sad sam solo - poručio je Babović u emisiji "Stars specijal".

Tokom razgovora Branko je ispričao i kako mu je bilo dok je snimao scene sa čuvenom Kasandrom, koja je nedavno boravila u Srbiji. Foto: ATA images/M. Tešić

- To leprša, ona je kao devojčica, kao loptica skočica, kao onaj čupavac iz kutije. Sa svima komunicira, leti. Mislim da je taj venecuelanski temperament veoma blizak nama. Imamo neke sličnosti. Snimali smo zanimljive scene, čak sam ja bio pored nje u junačkim gaćama, ja to zovem pidžama, one duge gaće, njoj je to bilo simpatično. Gledao sam "Kasandru", to se porodično gledalo - ispričao je Đuro Palica.

Foto: ATA images/M. Maričić

Podsetimo, Branko je otvoreno priznao u javnosti da je njegov brak pukao zbog prevare.

- Razveo sam se zbog druge žene. Tu sam ja malo zaglibio, pravio sam greške. Neverstvo je bio razlog razvoda, moja deca su teško podnela to - rekao je za Hajp pa progovorio o mlađoj partnerki.

- Moja devojka je mlađa od mene 28 godina, ali zabrljao sam i tu u zadnje vreme, tako da je bolje da o tome ne pričam - rekao je, ali nije želeo da otkriva detalje njihovog odnosa.

BONUS VIDEO: