Serija "Sablja" bavi se pozadinom ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića i pripadnicima ozloglašenog "zemunskog" klana, a o svom poznanstvu sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legijom svojevremeno je govorila i Svetlana Ceca Ražnatović.

Kako je folk zvezda u razgovoru za srpsko izdanje Plejboja istakla, smatra da Legija nikada nije bio kriminalac, već vojnik. Foto: ATA images/A. Ahel

- Legija je moj kum, uvek je bio prijatelj kuće i toga ne mogu nikada da se odreknem. Poznajem ga od njegove 24. godine. On je jednostavno bio uvek vojnik i vojnik... Nisam mnogo ulazila u sve to, ali koliko sam ga poznavala, on kriminalac nikad nije bio - rekla je tada Ceca.

Takođe, Ražnatovićeva se dotakla i Širelove i poznanstvu sa Dušanom Spasojevićem i Miletom Lukovićem Kumom koje je upoznala pred njen veliki koncert na Marakani.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Bila sam u Šilerovoj na rođendanu Dućinog deteta. U početku nisam znala čime se oni bave, niti sam u životu pre toga čula za taj moćni "Zemunski klan". Oni su meni bili predstavljeni kao biznismeni, ali šta me briga ko šta radi. Prema meni nisu bili opasni i nikoga mog nisu dirali. Mislila sam da je bolje da poznajem takve ljude, a da mi se ne desi da mi sutra otmu ili istraumiraju dete, ili da me reketiraju - rekla je Ceca tada.

(Informer)

BONUS VIDEO: