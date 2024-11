Glumica Dragana Varagić osvojila je srca publike kao Jagodinka Simonović u filmu "Varljivo leto '68", a tokom vikenda smo imali prilike da je vidimo u "Sablji".

Ona je u ovom političkom trileru oživela još jedan imaginarni lik, i to Branke Miletić, koja je radila prisluškivanje za tadašnju Državnu bezbednost, a malo ko ju je prepoznao na ekranu. Foto: RTS printskrin

Dragana Varagić - biografija

Glumica Dragana Varagić rođena je 1957. godine u Kraljevu od oca Manojla Varagića koji je poreklom iz Višegrada i majke Desanke, rođene u mačvanskom selu Banovo Polje. Foto: RTS printskrin

Prve uloge dobila je na drugoj i trećoj godini fakulteta, a od četvrte godine je bila član Narodnog pozorišta u Beogradu. Do početka devedesetih, glumila je u mnogim predstavama, filmovima i serijama, ali joj je najveću popularnost donela Jagodinka Simonović u "Varljivom letu ’68".

Kultna rola

Glumica je u intervjuu za "Novosti" svojevremeno ispričala kako reditelj i tvorac "Varljivog leta", Goran Paskaljević, verovao glumcima, a da su oni to znali da cene.

- Goran je veliki jugoslovenski i srpski reditelj, značajno je obeležio kinematografiju na ovim prostorima. Verovao je glumcima i oni su to znali da cene. S njim je bilo lako dogovoriti se, a voleo je i da improvizuje. Za Gorana me vezuju ne samo prijateljstvo i profesionalna saradnja, već i iskustvo emigrantske biografije, rada na drugim jezicima i u drugim kulturama. I potreba da se "svako malo" nađemo u Beogradu, kao i u Torontu na filmskom festivalu. Kad je o Jagodinki reč, ni manje uloge ni veće popularnosti - govorila je glumica za "Novosti" i dodala: Foto: RTS printskrin

- Jagodinka Simonović je "poklopila" i Šekspirovu Juliju, i Tolstojevu Natašu, i Milerovu Elizabetu. A u stvari, sad mislim da ljudi i ne znaju više ko je igrao tu Jagodinku Simonović. Nekako se otrgla i meni i Goranu. Čak i samom filmu. Nastavila je da živi svoj bezbrižni život, začet u jednom sjajnom ostvarenju.

Odlazak u Kanadu

Početkom 90-ih godina Dragana Varagić se seli u Kanadu, ali odlazak iz domovine nije zaustavio njenu glumačku karijeru. Dragana je nastavila da glumi na "daskama koje život znače", a tu se prvi put ostvarila i u ulozi reditelja.

Foto: RTS printskrin

Glumu i režiju je predavala na Univerzitetu u Otavi, a radila je i kao gostujući profesor na Nacionalnoj filmskoj i pozorišnoj akademiji – "Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera", u Lođu.

- Kada sam u Kanadi prvi put "audicirala" za ulogu, posle četiri nedelje od dolaska, nisam ni znala da je reč o predstavi jednog od najboljih reditelja. Tada gotovo da nije bilo u Kanadi glumaca sa akcentom. A onda je taj reditelj, Piter Hinton, rekao da mi daje ulogu i da želi da me baš on predstavi tamošnjem pozorištu. Odjednom, postala sam vidljiva. Ima još primera onih koji su mi iznenada pružili ruku i pridržavali me dok činim prve korake. Uvek kad mislim o svojoj glumi, pomislim prvo na njih i kako sam imala sreće da takve ljude susrećem na svom putu - istakla je Varagićeva za "Novosti". Foto: Z. Jovanović

- Mislila sam da ću imati više vremena za sebe nego u Kanadi, ali nije tako. I jesam i nisam ona nekadašnja Dragana. Ne samo zbog godina, već i zbog raznih iskustava koje sam stekla u međuvremenu. Nisam se pokajala što sam se vratila. Ovih godina sam povremeno odlazila u Kanadu da radim. Uglavnom na fakultetu, kao profesor ili reditelj. Kao da sam spojila dva svoja različita života i živim neki novi, treći - još uvek radoznala i zaljubljena u mogućnost da se stalno menjamo.

