Angela Merkel, koja se 2021. povukla sa funkcije nemačke kancelarke nakon 16 godina na vlasti, napisala je memoare koji će se uskoro naći u prodaji.

Politiko prenosi odlomke iz memoara koje je objavio nemački nedeljnik Cajt, a u kojima ona detaljno opisuje susrete koje je imala novoizabranim američkim predsednikom Donaldom Trampom za vreme njegovog prvog mandata, uključujući i njegov odnos sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- On je sve posmatrao iz perspektive preduzimača koji se bavi posedima i nekretninama, što je bio pre nego što je počeo da se bavi politikom. Svaki posed može da bude dodeljen samo jednom. Ukoliko ga on nije obezbedio, neko drugi jeste. Tako je on gledao na svet. Za njega su sve zemlje u međusobnom nadmetanju, pri čemu je uspeh jedne bio propast druge, on nije verovao da bi prosperitet svih mogao da bude uvećan kroz saradnju - napisala je Merkel. Foto: Profimedia

Nekadašnja liderka nemačkih demohrišćana je navela da joj odnos sa Trampom predstavljao takav izazov da je čak zatražila savet od pape Franje kako da se nosi sa tadašnjim šefom Bele kuće.

- Bez pominjanja imena, ja sam ga upitala kako bi se on nosio sa fundamentalno različitim mišljenjima u grupi važnih ličnosti - napisala je Merkel.

Ona je tu mislila na razgovor koji je imala sa papom u vreme kada je Tramp pretio da će povući SAD iz Pariskog sporazuma o klimi. FOTO: Profimedia

- On me je odmah shvatio i direktno im odgovorio: "Savijaj, savijaj, savijaj, ali osiguraj da ne pukne". Dopao mi se taj opis. Ponovila sam mu ga. "Savijaj, savijaj, savijaj, ali osiguraj da ne pukne. U tom duhu pokušaću da rešim rešim problem koji imam sa Pariskim sporazumom i Trampom u Hamburgu" - navela je nekadašnja nemačka kancelarka.

Dobar deo odlomaka se odnosi na sastanak koji je imala sa Trampom u Beloj kući u martu 2017. FOTO: Profimedia

- Pričali smo na dva različita nivoa. Tramp na emotivnom nivou, ja na onom činjeničnom. Kada bi obratio pažnju na moje argumente, to je obično bilo jedino da bi iskonstruisao nove optužbe iz njih. Kada sam odletela kući nisam imala dobar osećaj. Iz tih mojih razgovora sam izvukla zaključak. Neće biti zajedničkog rada na umreženom svetu sa Trampom - navela je Merkel.

Ona je napisala da je tokom tog sastanka u Beloj kući Tramp želeo da čuje njeno mišljenje o Putinu.

- Donald Tramp mi je postavio gomilu pitanja, uključujući i ona o mom istočnonemačkom poreklu i odnosu sa Putinom. On je očigledno bio veoma fasciniran ruskim predsednikom. U godinama koje su sledile imala sam utisak da je bio očaran političarima s autokratskim i diktatorskim odlikama - zaključila je Merkel.

(Politiko.eu)

