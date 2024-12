Haris DŽinović kaže da nije siguran da li će njegova deca prisustvovati pomenutom nastupu, kao i da njegovi naslednici nemaju preveliko interesovanje za muziku svog oca:

- Možda im je moja muzika dosadna, otkud znam. Nisu mi pokazali preveliko raspoloženje za moju muziku, imaju pravo na svoje opredeljenje. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

DŽinović je otkrio i da je on bio omiljeni kuvar svoje dece, ali da se godinama to promenilo zbog izlazaka sa društvom, ali da je i nakon što su deca porasla on ostao njihov omiljeni životni savetnik.

- Ja sam svom sinu rekao da ako želi da ima neku ribu, on mora da je tokom dana pripremi za noć. Noću se ne love ribe - kaže DŽinović.

Jednu od svojih najpopularnijih pesama, "Pariške kapije", DŽinović je posvetio sada već svojoj bivšoj supruzi, Melini, a svoj ljubavni život slobodnog čoveka koji sada jeste, on komentariše na sledeći način: Foto: ATA images

- Žene vole moju muziku, pa mi nekad priđu, možda je i iz nekih drugih razloga, to njih moramo pitati.

On kaže da nije još odlučio da li će ponovo uroniti u novu vezu, ili će ostatak života provesti bez partnerke, ali kaže da je život nepredvidiv.

- Žena mene teško može oboriti sa nogu, ali mogu da odam priznanje za lepotu. Uvek sam hvalio lepe žene, čak i kada sam bio u braku - kaže DŽinović.

(Kurir)

