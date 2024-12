Pevačica Nina Badrić održala je prethodne subote koncert u Zagrebu, a tim povodom oglasila se hrvatska književnica Vedrana Rudan.

Vedrana Rudan posvetila je blog Nini Badrić, a naziv je bio: "Nina u kandžama Modnog mačka". Prvo se pozabavila Nininim stilistom Markom Grubnićem. Foto: ATA images/M. M.

- Stilisti su najčešće gejevi koji bi život dali za komad dobre muške gu*ice, a siroti čitav radni vek moraju ulepšavati ženske. Hrvatski gigant stila je gospodin Grubnič, kodno ime mu je Modni mačak. NJegov zaštitni znak su beli blještavi zubi koji bi noći o ponoći mogli služiti kao reflektori u svakoj američkoj vojnoj bazi. Sigurna sam da su mu računi za struju bedni, dovoljno je da se u svom raskošnom stanu, videli smo ga, bez pauze smeši slici svojoj - napisala je Vedrana, a potom prokomentarisala i Petra Grašu.

- Pored Nine je na bini stajao i njen gost Petar Grašo obučen poput grobara. Mačkove pandže njega nisu taknule jer on muške ne oblači. Grašo se uz jadnu Ninu kiselo smeškao, a iz njega je kao i obično sukljao šarm neobrijane, kuvane, ovčje noge. Mislim da sam to već za nekoga napisala ali šta kad u Hrvatskoj ima toliko tih ovčjih nogu. Kad čujem kako peva uvek se setim Olivera i požalim što dragi Bog ima istančan muzički ukus pa nam krade originale - surova je bila Rudan. Foto: ATA images

- Nakon "nezaboravnog koncerta" je, naravno Mačak, dao stotinu nezaboravnih intervjua. Sve sam shvatila. Ženska je pevala da bi pokazala uratke opake mačorčine. Prvi izlazak. Nina u srebrnom oklopu, prekrivena ogromnim srebrnim kaputom, u jednom ga je trenutku odbacila i ostala samo u onom srebru. Shvatila sam poruku onog lika, Nina je trebala biti Tina Tarner iz "Pobesnelog Maksa", ali Nina nije Tina i nikad neće biti. Ne kažem da nije izgledala kao luda Maksima. Drugi autfit je bio, kako bi se danas popularno reklo, to je rekao i Mačak, Ninin totalni iskorak "iz zone komfora". Ne znam da li se i vama gadi "zona komfora" kao meni, kad neko pokraj mene izbaci tu frazu ja potražim tiho mesto, pa dišem, dišem, duboko dišem i tako prolazim "ispod radara". Je*ala vas i "zona" i "komfor" i "radar". Nadam se da sam ovo dobro "iskomunicirala", je*alo vas i "komuniciranje". Mačak nam je hteo objasniti zašto je Nina na izlasku iz "zone" i "komfora" na sebi imala korset i crne čipkaste čarape navučene na kratka bedra. Nina je trebalo da bude Lajza Mineli iz "Kabarea", ali Nina nije Lajza Mineli, je*iga. Treći aut i fit je bio finale. Žarko crvena haljina koja je "zapalila" dvoranu. Sećate se "Zgodne žene" i žarko crvene haljine DŽulije Roberts? Da li se sećate? Svi je se sećamo. Mačak zna da Nina nije DŽulija Roberts pa joj je na crvenoj haljini dodao šlep duži od onoga što ga je na svom venčanju za sobom vukla Lejdi Di - nije se zaustavljala sa kritikama književnica. Foto: ATA images/Z. Mandić

- Je*eni, zlobni Mačak. Ninu maskirati u krakatu DŽuliju i još krakatiju Lejdi Di može samo zločinac koji mrzi žene iz dna duše. Ali, što jeste, jeste. Živimo u ženomrzačkoj zemlji gde muškarci ženama mogu raditi što im volja. Neke ubijaju nožem, čekićem ili pištoljem, pevačke "zvezde" haljinama. Rezultat je isti. Ubice nožem sudija pomiluje jer su se izvinili pokojničinom tati i mami, a ubicama haljinama portali dižu spomenike.

