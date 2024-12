Komentarišući glasine o njegovom povratku, Vesna je priznala da se sa Milanom nije čula poslednjih nekoliko meseci, ali ne krije svoje divljenje prema njegovom talentu.

- Nismo se čuli poslednjih dva-tri meseca. Nisam sigurna da se on nešto spektakularno vraća još. Nadam se da će se poželiti i da će mu to doći. Za mene je on jedan od najboljih pevača na svetu i molim ga već tri godine da se vrati. Mislim da čeka pesmu, ne može on da peva šta bilo. Mora sam to da pravi, a to je posao. Bez problema bi mogao da bude svetska zvezda - rekla je Vesna za Radio Svetski.

Podsetimo, već nekoliko godina prava misterija u javnosti je pevač Milan Stanković, o kojem se ne zna gotovo ništa. Foto: ATA images/A. Ahel

Iako su žene ludele za njim, mnogi govorili kako je doživeo neverovatnu transformaciju sazrevši kako kroz muziku tako i kao muškarac, on je odjednom naprasno nestao.

NJegovi hitovi se i dalje slušaju a publika se nada da će biti "zatišje pred buru" i da će pevač iznenaditi nekim povratkom na velika vrata.

BONUS VIDEO: