Naslednici slavnih glumaca nasledili su talenat za umetnost od roditelja.

Dok je Lenka zaplivala glumačkim vodama, Jakov je završio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Sin Olge Odanović i Dragana Petrovića Peleta pic.twitter.com/Sp7mI6EsTf — Malagaravaa (@vaskekopirinac) January 17, 2025

Jakov Petrović retko se pojavljuje u javnosti, ali mnogi kažu da je "preslikan" otac i o njemu se ne zna mnogo. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Međutim, iako on jedini u porodici nije glumac, imali smo priliku da ga gledamo pred kamerama – u "Falsifikatoru" se pojavio kao mlađa verzija lika koji je igrao njegov otac.

Pripadnice ženskog pola, bile su u potpunosti osvojene prodornim plavim očima, koje je Jakov nasledio od oca. Pokupio je i najlepše od majke Olge Odanović. Foto: N. Fifić

"Sin nije spavao do 15. godine"

- Sin mi se rodio u Gradskoj bolnici. Žarko Laušević mi je javio da se Olga porodila i da sam dobio sina. Bio sam kod kuće i ja sam potpuno poludeo, to je za mene bilo - vaaaauuuu! Imao sam 27 godina, nisam imao pojma šta je to roditelj. To sam tek kasnije saznao, Jakov nije spavao do petnaeste godine, spava samo kad ga ljuljaš, čim prestaneš, on se probudi. Sad je druga situacija, sad spava normalno - ispričao je u ispovesti njegov otac za Pele jednom prilikom.

