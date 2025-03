Ponovo su aktuelne i priče koje je sam pričao mediji, a jedna se ticala Poreske koja je "upala u Grand" zbog famoznih bakšiša.

Foto: ATA images

- Priča se da se na romskim veseljima dobija najveći bakšiš, ali nisu to samo romska veselja, bakšiš se daje na svim svadbama, rođenjima dece, krštenja, punoletstva... Ovo što piju iz cipele, to je Đani, napravio je dobar fazon namerno, znam ja njega dobro! Više je to bila varijanta da se digne frka oko toga, i naravno, dosta se pisalo o tome, ali nema toga puno. Kada pričamo o bakšišu, imamo recimo Teu Tairović, pa LJubu Aličića... Svi pevači koji pevaju tu vrstu veselja i zabava, naravno da ljudi daju novac - rekao je Popović u Premijeri i podsetio na priču oko bakšiša iz 2015. godine. Foto: ATA images/A. Ahel

- Upali su i rekli:"Ruke na sto!". Ja gore glavu, oni opet:"Lezi dole, ruke na sto!". To je bila policija poreske uprave i s njima nema šale. I kaže glavni ovom drugom: "Idi tamo u računovodstvo i proveri mi Radu Manojlović, Darka Lazića i Jelenu Gerbec". Vraća se policajac i kaže:" Darko Lazić 130.000 evra, Rada Manojlović 120.000 evra, Jelena Gerbec 60.000 evra", to je plaćeni porez za njih na godišnjem nivou. Pitaju me:"Zašto Gerbec tako malo?", ja kažem:"Ona manje zarađuje od njih, nije toliko popularna"- objasnio je Saša u emisiji "Premijera Vikend Specijal" kod voditelja Nemanje Vujičića i potom dodao da je poreska policija tada ustanovila da njegova firma dobro posluje Foto: Jutjub printskrin/Zvezde Granda/ATA images

- Znači ako je Darko Lazić primio 140.000 evra kao "bele" pare sa plaćenim porezom, on sa tim parama može sebi da kupi stan, automobil ili lokal, jer ima poreklo novca. Ali ako on sad nešto kupi za 300.000 evra, ljudi mogu da pitaju odakle mu onih 160.000 evra! On može da ih pravda, da ode u Poresku upravu i kaže koliko je zaradio i koliko je bakšiša dobio, jer sve mora da se operezuje. To se plaća 20 posto od ukupne sume, i onda na kraju od tog bakšiša dobija "bele pare" i može sa tim novcem da raspolaže kako god želi - pričao je Popović svojevremeno za Blic.

Saša Popović je preminuo u subotu, 3. marta u 71. godini života, a iza sebe je ostavio neverovatnu karijeru.

