Petro Porošenko vladao je zemljom od 2014. do 2019. godine i vođa je najveće opozicione stranke, što je dovelo do toga da ga aktuelna ukrajinska vlast podvrgne sankcijama.

Naime, on ne sme da napusti zemlju, a nema ni pristup svojoj imovini, u koju se ubraja i fabrika za proizvodnju čokolade Roshen. Razlozi za to su nejasni, ali opozicija tvrdi da se radi o politički motivisanoj kampanji Volodimira Zelenskog s ciljem da ućutka političkog rivala.

Porošenko je dao intervju za nemački Bild u kom je izneo ozbiljne optužbe protiv Zelenskog.

Nećemo dozvoliti diktaturu u Ukrajini

- On (Zelenski) je nesrećan vođa koji vodi naciju prema diktaturi. Ali Ukrajina nije Rusija i nećemo dopustiti uspostavljanje diktature u Ukrajini. To je velika razlika - rekao je Porošenko.

Sankcije protiv sebe i svoje stranke opisao je kao "napad na slobodu i demokratiju".



- Ovo je takođe napad na našu evropsku budućnost, jer je vladavina prava, koja se sada brutalno krši, ključna za našu evropsku integraciju.

Na pitanje zašto je pod sankcijama, Porošenko nema odgovor.

- Ja sam jedini politički lider, jedini opozicioni lider, kom su nametnute sankcije bez ikakvog objašnjenja. Ono što se ovde događa je neustavno, nezakonito, nema sudske odluke. Ovo je jednostavno vrlo glupo, nezakonito, kriminalno kršenje zakona - kaže bivši ukrajinski predsednik.

Porošenko smatra da se Zelenski boji trenutne političke situacije i da se zato želi "rešiti svih konkurenata".

Na pitanje Bilda da li ima bivši američki predsednik Donald Tramp pravo u nekim svojim optužbama protiv Zelenskog i Ukrajine, Porošenko je odgovorio: "Mogu to reći ovako: Ako me pitate o diktaturi, odgovor je jasan – diktator je Putin. Ali apsolutno je neprihvatljivo da Ukrajina krene prema granicama demokratije i slobode, da se napada lokalna samouprava, da se opozicioni lider napada nezakonito i neustavno. To se mora odmah zaustaviti. Ne zato što se radi o meni, već zato što moramo očuvati jedinstvo. A jedinstvo je odlučujući, vrlo snažan faktor u zaustavljanju Putina."

"Tramp ne veruje Putinu"

Porošenko je takođe govorio o trenutnim pregovorima o primirju. Veruje da postoji šansa za primirje u sledeća dva do tri meseca.

- Ili će se dogoditi ili neće. Ako se ne dogodi u roku od dva do tri meseca, neće se uopšte dogoditi.

Bivši predsednik zahteva Plan B u slučaju da ne dođe do rešenja.

- Ako Putin postavlja uslove, preduslove, odbijanja i sve ostalo, onda očekujem Plan B od predsednika Trampa. A Plan B bi trebalo da glasi: prvo, više oružja za Ukrajinu; drugo, više sankcija protiv Rusije; treće, obnova transatlantskog jedinstva; četvrto, finansijska podrška; peto, mogućnost pridruživanja NATO-u."

Na pitanje Bilda kako gleda na Trampovu izjavu da vjeruje Putinu, Porošenko je odgovorio: "To je samo Trampov pregovarački stil. Apsolutno sam uveren da Tramp ne veruje Putinu. S Trampom sam sarađivao tri godine. Poznajem predsednika Trampa i to je njegov pristup."

Odbio je da otkrije tačan sadržaj svojih prethodnih razgovora s Trampom o Putinu, ali je rekao: "Nisam siguran da li imam pravo da govorim o tome i otkrivam detalje, ali imam potpuni utisak da mu ne veruje."

Nedavno su se pojavila informacija da Tramp navodno želi da Zelenski podnese ostavku.

- To nije Trumpova odluka. Ko će biti vođa Ukrajine, pitanje je za ukrajinski narod. Znate li šta je Zelenski rekao u svom izbornom manifestu 2019.? Rekao je: "Neću da se kandidujem za drugi mandat. Povlačim se nakon prvog mandata." Ako je to njegovo obećanje, zašto bih ja iznosio svoje mišljenje o tome? Oslanjam se na njega.

U intervjuu je Porošenko takođe govorio o velikim vojnim gubicima koje Ukrajina trpi.

- Moja poruka je sledeća: "Moramo odmah da prestanemo da gubimo ljude i teritoriju. I moramo odmah da prestanemo da gubimo vreme.

Zaboraviti na reč "ofanziva"

Činjenica je da Ukrajincima nedostaje vojnika na mnogim delovima fronta. Mnogi regruti se žale da jedva imaju priliku za odmor jer nema dovoljno borbeno sposobnih vojnika.

- U ovoj situaciji Ukrajini ne trebaju dodatni vojnici. Imamo dovoljno ljudi. Nemamo ih dovoljno za jurišne operacije na prvoj liniji fronta. Treba da gradimo utvrđenja, treba da brinemo o životu svakog vojnika. Pored toga, treba zaboraviti na reč "ofanziva". Prestanite. Prestanite ubijati ljude. Prestanite!

Pokušajte da zaustavite ruske trupe. Odbrana teritorija je glavni prioritet. Koristite utvrđenja, minska polja i najsavremenije PVO sustave. Sve ove mere mogu zaustaviti Rusiju i prisiliti je da plati višu cenu.

