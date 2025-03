NJega u predstavi "Umri muški" već dugo menja Ermin Bravo, a Senad je svojevremeno govorio o svom stanju.

- Imao sam ozbiljnih zdravstvenih problema i još sam na terapijama. Imao sam tri operacije glasnih žica, dve u Zagrebu i jednu u Sarajevu, tako da je moje zdravlje narušeno, ali s obzirom na to da imam 62 godine, šta sam sve prošao u karijeri i koliko sam igrao za vreme i posle rata, ja samo mogu reći - dobro je da sam živ - ispričao je tad za Novu BiH.

Zvezda serije „Lud, zbunjen, normalan“ otkrio je 2023. godine detalje bolesti zbog koje je dugo vremena proveo u bolnici. Glumac se prehladio na setu filma „Bosanski lonac“ u Austriji. Nakon toga se snimanje nastavilo u Zagrebu, a kad je video da nije u dobrom stanju, otišao je u bolnicu. Foto: Printskrin/Instagram/ _senadbasic_

- Završio sam na Rebru gde sam proveo 21 dan. Nisu mi nikako mogli sniziti temperaturu, a nama su u tom trenutku ostala još samo četiri dana snimanja. U zadnji tren mi je jedan lekar promenio svu terapiju i temperatura je pala - ispričao je za Gloriju.

Pre problema s upalom pluća, glumac je posetio doktora zbog promuklosti. Napravljena mu je bronhoskopija, jer su lekari želeli da eliminišu mogućnost raka pluća, i tada su mu na levoj glasnoj žici otkrili leukoplakiju, takozvanu leziju usne duplje, pa su mu savetovali da napravi lasersku operaciju. Tri puta je operisan, poslednji put 2019. godine, a Senad je otkrio i da se zbog gubitka glasa plašio da više neće moći da glumi.

- Ispočetka mi je bilo jako teško jer glas nam je osnovno sredstvo za rad. Gubitak glasa me podsjetio na Bona Voksa koji je onomad pred punim Koševom izgubio glas. A i kada vidim kako je Al Paćino izgubio svoj glas, tešim se, baš kao i veliki Lorens Olivier. Morao sam izbaciti alkohol, ali od cigareta još nisam odustao. To mi je zadnji porok - rekao je. Foto: ATA images/Z. Milutinović

Glumac je bio aktivan na društvenim mrežama, ali se od prošle godine tu nije oglasio, dok mu u komentarima na društvenim mrežama pratioci ostavljaju poruke podrške.

Senad Bašić je, inače, u skladnom braku sa suprugom Jasnom oko 40 godina. Ona mu je najveća podrška, i sa njom ima dvoje dece, sina Skendera i ćerku Hanu.

LJubav među njima rodila se u tramvaju, na putu prema gimnaziji koju su svojevremeno oboje pohađali, a od školskih dana pa do danas nisu se razdvajali, te su odoleli mnogim izazovima. Foto: Jutjub printskrin

"Ne gledam televiziju"

Glumac je izjavio da je s godinama naučio da se ne uzbuđuje oko sitnica.

- Nisam više toliko nemiran, ne uzbuđuju me sitnice i gluposti i ne gledam televiziju - ispričao je glumac, pa otkrio šta je recept za savršen brak.

- Pa samo neka svako uzme svoju sobu. Francuski ležaj, to je najveća glupost pogotovo ako želite ostariti s nekim. Tu su Englezi mnogo pametniji, ona ima svoju sobu, on ima svoju, a kad hoće da rade "one stvari" kucaju jedni drugima na vrata, to je apsolutno ispravno - naglasio je.

- S obzirom na to da je ćerkina soba bila prazna, uzmem jorgan, kupim krevet i odvojim se, napravim svoje odaje. Imamo dnevni boravak kad hoćemo nešto pričati, po dve tri rečenice, kad vidimo da će doći do sukoba odmah se raziđemo u svoje odaje - otkrio je Senad svoju taktiku za hrvatski "IN Magazin".

