Britanski muzičar Erik Klepton ovih dana je proslavio 80. rođendan, a smatra se jednim od najboljih gitarista svih vremena. NJegova karijera prepuna je uspona i padova, a događaj koji mu je obeležio život je bila pogibija njegovog četvorogodišnjeg sina Konora padom s 53. sprata njujorškog nebodera 20. marta 1991. godine.

Dečak, kog je Klepton dobio s bivšom manekenkom Lori Del Santo, pao je kroz prozor na ulice Menhetna nakon što je čistačica ostavila otvoren prozor u iznajmljenom stanu. Samo dan pre, Konor i Erik su bili u šetnji do Nassau Coliseuma na Long Ajlendu. Foto: Profimedia

Kada su se vratili u stan, Konor je ispričao Del Santo sve o njihovom danu, nakon čega je Klepton obećao bivšoj partnerki da namerava da postane bolji otac. Sledećeg dana trebalo je da Klepton odvede sina u zoološki vrt i italijanski restoran, ali planove je naglo prekinula Konorova tragična smrt.

Dečak je samo nekoliko dana pre pogibije napisao svoje prvo pismo ocu, koje je Del Santo poslala na Kleptonovu adresu u Londonu, a koje je nakon njegove smrti.

- Beba je naučio da piše nekoliko reči i rekao mi je: 'Oh, mama, želim da napišem pismo tati, šta da napišem?' Rekla sam mu: 'Pa, napiši - volim te'. On je to napisao i poslali smo to kao obično pismo", izjavila je Del Santo jednom prilikom. "Nakon što je Konor umro, Erik i ja smo stigli u London na sahranu. Bila sam tamo kada je Erik primio svoju poštu odmah nakon sahrane i otvorio ju je, a bilo je Konorovo pismo. To je trenutak koji ne mogu da zaboravim. Foto: Profimedia

Klepton je svoju bol pretočio u baladu "Tears in Heaven", koja se našla kao naslovna numera za film "Rush".

- Stvarno sam želeo da ispričam o tome što mi se dogodilo, a prilika koju mi je film dao bila je idealna, jer je značilo da mogu da napišem ovu pesmu za film i izrazim svoja osećanja", izjavio je Klepton prilikom objave filma, dodavši kako je želeo da uključi svoje obožavatelje u svoju tugu na neki način: "Nameravam da učinim te stvari poznatim i izvodiću ih na koncertima i staviću ih na album. To je, za mene, proces isceljenja i mislim da je važno podeliti to s ljudima koji vole tvoju muziku. Foto: Profimedia

Konor je bio jedno od Kleptonovo petoro dece, a rođen je kao plod afere dok je njegov otac još bio u braku s Peti Bojd. Pre Konora, Klepton je dobio ćerku Rut s Ivon Keli, dok je u braku s Melijom Makenery dobio još tri ćerke.

(Kurir)

