Hrvatska javnost je očekivala da Bajaga sa svojom rok grupom "Bajaga i Instruktori", nastupi 22. avgusta u Solinu. Međutim to se neće dogoditi, koncert je otkazan zbog pritiska solinskih branitelja i udruženja proisteklih iz Domovinskog rata, a na osnovu neproverenih tvrdnji, obelodanila je splitska Slobodna Dalmacija.

Grad Solin (Kancelarija gradonačelnika Dalibora Ninčevića) i Javna ustanova u kulturi "Zvonimir Solin" poslali su zajedničko saopštenje u kojem su se izjasnili o otkazivanju koncerta Bajage i Instruktora, koji je trebalo da bude održan u okviru "Kawa festa". Poprilično sramno, jer i sami kažu da je uzrok otkazivanja "lažna informacija o Bajagi u vreme rata", ali da je zbog te informacije bezbedonosna situacija napeta.

- Ovim Vas putem obaveštavamo da je koncert izvođača "Bajaga i Instruktori", koji je u sklopu ovogodišnjeg "Kawa festa" u Solinu bio najavljen za petak, 22. avgusta 2025, otkazan, kako smo već izvestili javnost, zbog sigurnosno-tehničkih razloga - prenosi splitski dnevnik. Foto: ATA images/R. Z.

U danima nakon najave koncerta, Grad Solin i Javna ustanova u kulturi "Zvonimir Solin" kao organizatori koncerta suočili su se s negodovanjem dela javnosti, u prvom redu hrvatskih branitelja i udruženja proizašlih iz Domovinskog rata koje deluju na području grada Solina.

- Razlog negodovanja branitelja i zahtev za otkazivanjem koncerta, po njihovom mišljenju, proizlazi iz informacija da je Bajaga za vreme Domovinskog rata imao nastup (koncert) u tada okupiranom Kninu i to kako bi dizao moral srpskim vojnicima, odnosno četnicima - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Iako smatramo da te informacije i stavovi nisu utemeljeni na relevantnim činjenicama i dokazima, kao grad koji neguje kulturu i dijalog ne želimo da bilo koji muzički događaj postane povod za podele ili sukobe. Odluka o otkazivanju koncerta doneta je odgovorno, pre svega uzevši u obzir spomenute reakcije udruženja hrvatskih branitelja, ali i s ciljem očuvanja sigurnosti izvođača, publike i javnog prostora...

Podsećanja radi, veliki koncert sastava "Bajaga i Instruktori", koji je trebalo da se održi u petak 22. avgusta u Solinu, otkazan je, o čemu se naširoko priča.

Grad Solin je naveo da je otkazao koncert Bajage i Instruktora jer su protiv toga bila hrvatska veteranska udruženja. Foto: Zorana Mandic/ATAImages

- Baš nam je žao Bajage, bio je jako razočaran. LJudi su očekivali koncert jer Bajage nije bilo dvadesetak godina. Znate šta je internet uradio. Nekad su u porodici znali da je jedna budala, sada ceo svet zna da je ta jedna budala - budala - rekao je Bajagin menadžer Dragoslav Gane Pecikoza za dnevnik.hr.

- Rambo Amadeus je nazvao Bajagu i rekao da nema razloga da nastupa. Rekao je: Ako ti nisi podoban - ni ja nisam. To je muzička solidarnost. Mislim da je to trenutna situacija koja će sigurno proći za mesec dana... Imamo još pet gradova koji su potpisali ugovor u Hrvatskoj... Moglo bi biti kritično ako i tih pet gradova otkažu, a nadamo se da se to neće dogoditi - dodao je Pecikoza i rekao da Bajagini fanovi znaju da on nema mrlja u svojoj karijeri:

- On je vrhunski čovek i muzičar. Zaista nam je žao i nećemo tako lako odustati od hrvatske publike.

BONUS VIDEO: