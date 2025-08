Suzana Jovanović po prvi put nakon smrti supruga Saše Popovića izdušila je sve za Scandal.

Nakon dugotrajne i iscrpljujuće borbe, lekari su saopštili da je Saši je ostalo još najviše tri dana života. Foto: R.Z./ATAImages

- To sam posle izašla u hodnik da vidim šta da radim i pitali smo koliko mu je još ostalo, a oni su rekli možda dan, možda sva, tri, ali ne više od toga. Joj, ja sam razmišljala samo decu da dovedem u Pariz, da se oprosti od dece i ovi neki njegovi najbolji prijatelji su došli: Ostoja, Mare, Miša Petrovski, da se oproste od njega i da budu tu. Odmah sam ih pozvala i deca moja na avion i odmah su stigli, to mi je bilo najvažnij da ne ode tako sam, a da se ne oproste svi od njega. Na kraju smo pored njega ostali samo sin Danijel i ja, Aleksandra je toliko teško to doživela, dok su mu davali sva ona sredstva za spavanje, morfijum za bolove da ga toliko to ne muči, ona je jadna sve to gleda zašto se to ili ne završi... Ona je toliko plakala, meni je bilo teško i Danijelu da to gleda i zamolila sam ga da je odvede u hotel. Onda smo Danijel i ja, ovako kako stoji naš krevet pomoćni, bukvalno smo samo gledali u njega, on je već onako polako tonuo u san zbog morfijuma i do zadnjeg njegovog daha smo gledali, posmatrali, dežurali taj dan i tu noć, prvi, pa drugi dan i treći dan je preživeo - rekla je ona za Scandal, dodavši:

- Samo u tom trenutku ja sam nešto skrenula pogled ka telefonu, a Danijel je gledao non stop u njega i samo mi je rekao: "Mama, Sale više ne diše", to je bilo jezivo. Opet je to nekako drugačije, tu si u prostoriji s njim, znaš da je loše, ali da diše i taj trenutak kada je on to izgovorio, ja sam samo skočila, zagrlila i pipnula puls videla da ne diše... To je bilo jezivo.

Foto: R.Z./ATAImages

Suzana je otkrila i šta joj je Sale rekao pred smrt:

- Da, da budem jaka, da ne plačem nikad više za njim i uopšte u životu, da budem jaka da se borim za decu i sebe, da nikad ne posustajem. Rekao mi je da on ima najviše poverenja u mene i da ću ja uraditi sve kako treba, kao da je on tu i sve ono što smo se dogovarali nas dvoje svih ovih godina, šta još treba da uradimo za decu, za nas, da pomognemo još deci da se skuće, pa one stanove koje smo im uzeli, pa lokale. Rekao je da ću ja sve uraditi kako treba i da nas mnogo voli, ali da zna da mora da ide, to je bilo zadnje dok je bio svestan.

