Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave Preobraženje Gospodnje. U narodu se ovaj, koji se smatra jednom do 12 velikih Hristovih praznika, proslavlja i shvata veoma ozbiljno. 

Tog dana se preobražava i list u gori i kamen u vodi, kažu naši stari i veruju da se upravo 19. avgusta završava leto. 

Na Preobraženje se i nebo, u gluvo doba noći, tri puta preobražava.

Prema rasprostranjenom verovanju, na ovaj dan ne treba preko dana spavati, jer ko tada odspava, preobraziće se, pa će cele godine biti dremljiv. Nije dobro ni da neko plače (jer će plakati cele godine), a ni da ljudi ceo dan provedu u kafani - da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspikuće.

U crkvi se na Preobraženje, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće.

Pročitajte još

NARODNA VEROVANJA Kako su naši preci tumačili određene pojave

NARODNA VEROVANJA Kako su naši preci tumačili određene pojave

14:40

Zašto mladoženja ne sme da vidi mladu u venčanici pre svadbe?

Zašto mladoženja ne sme da vidi mladu u venčanici pre svadbe?

10:27

KORISTE SE VEKOVIMA Kako su nastali srpski nazivi za rodbinu

KORISTE SE VEKOVIMA Kako su nastali srpski nazivi za rodbinu

11:05

SVRAB DLANA, "ZUJANJE" UŠIJU: U ovo Srbi veruju i dan-danas

SVRAB DLANA, "ZUJANJE" UŠIJU: U ovo Srbi veruju i dan-danas

17:27

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

 

Praznik Preobraženje Gospodnje posvećen je trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost.

"Tada se Hristu i apostolima javio Mojsije i Ilijakoji su govorili sa Gospodom o njegovoj smrti u Jerusalimu", piše u verskim knjigama.

Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od Preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Takođe se nekad verovalo da je Preobraženje poslednji dan za kupanje u rekama.

Preobraženje pada u Gospojinskom postu koji su, mahom žene postile, ali tog dana je običaj da niko bez izuzetka ne mrsi.

Foto: Shutterstock

 

Jede se samo hleb i voće.

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)
Sport

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Sport

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

BONUS VIDEO:

#Preobraženje #praznik Preobraženje #Preobraženje gospodnje #Preobraženje običaji i verovanja #praznik Preobraženje Gospodnje #Srpska pravoslavna crkva #SPC #narodni običaji #običaji i tradicija
Komentari 0
ПИСМО ДУШАНА ЈАЊИЋА - ДОКАЗ О ОБОЈЕНОЈ РЕВОЛУЦИЈИ! Ровари код странаца против своје земље и тражи смену Вучића!

PISMO DUŠANA JANJIĆA - DOKAZ O OBOJENOJ REVOLUCIJI! Rovari kod stranaca protiv svoje zemlje i traži smenu Vučića!