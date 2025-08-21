Postoji mnogo mogućih uzroka tresenja volana. Ključ za dijagnostikovanje problema je utvrđivanje kada se tresenje javlja – pri malim, srednjim ili velikim brzinama, ili pri kočenju, skretanju ili ubrzavanju.

Ako se iste vibracije javljaju pod istim okolnostima ili se pogoršavaju, vreme je da svoje vozilo odvezete kod profesionalca.

Gume i točkovi

Gume i točkovi moraju biti balansirani kako bi se sprečile vibracije. Balansiranje točkova je proces izjednačavanja kombinovane težine sklopa gume i točka, omogućavajući im da se glatko okreću pri velikim brzinama. Nebalansirana guma znači da je jedan deo gume teži od drugog. Foto: Profimedia

Ovo uzrokuje da guma i točak vibriraju gore-dole ili sa strane na stranu pri određenim brzinama. Ova vibracija obično putuje kroz volan, uzrokujući njegovo tresenje. Neobično habanje guma, oštećenje točkova od udara, neravnomerno istrošene gume ili čak zakrpljena guma takođe mogu da izazovu neravnotežu.

Balansiranje guma i točkova obično rešava ovaj problem. Koristeći sofisticirani softver i senzore, balanseri identifikuju teška mesta na gumi. Tegovi na točkove se dodaju nasuprot teškog područja kako bi se sprečila neravnoteža, što eliminiše vibracije.

Kočnice

Iskrivljen ili oštećen kočioni disk ili čeljust mogu da izazovu vibracije volana. Iskrivljen disk znači da debljina diska varira po njegovoj površini. Kako kočione pločice klize preko tanjeg dela rotora prilikom zaustavljanja, pedala kočnice će se pomerati gore-dole. Foto: Profimedia

Diskovi mogu da se poprave, ali ako su istrošeni iznad specifikacija proizvođača, treba ih zameniti. Najbolje je zameniti obe strane istovremeno. Bez obzira da li sami popravljate kočnice ili to radi mehaničar, uverite se da kočione čeljusti nisu zaglavljene. Zategnute čeljusti uzrokuju oštećenje diskova, što će zauzvrat izazvati vibracije.

Vešanje

Sistem vešanja koji nije u poravnanju obično neće izazvati vibracije volana. Međutim, uzrokovaće abnormalno habanje guma, što će zatim izazvati vibracije u volanu. Labave komponente vešanja, istrošen ležaj glavčine točka ili spoj kardanskog vratila (kinetički) mogu da izazovu vibracije volana, obično pri malim brzinama. Ove vibracije će biti najprimetnije pri skretanju ili parkiranju, piše Jutarnji.hr

Drugi uzroci

Katran sa puta ili plastična kesa obmotana oko kardanskog vratila mogu izazvati vibracije volana. Tegovi sa točkova takođe mogu da otpadnu. Pametno je da vam diler proveri gume, točkove, kočnice i vešanje u preporučenim intervalima održavanja kako biste izbegli mnogo veće probleme u budućnosti.

Tresenje volana je najverovatnije uzrokovano problemom koji će se samo pogoršati. Bez obzira da li sami pregledate automobil ili ga odvezete kod mehaničara, rešite problem sa tresenjem pre nego što izazove dalje probleme sa vašim automobilom.

