Hoteli su svesni koliko je privlačna ova raznolikost, pa ukrašavaju svoje veb stranice brojnim fotografijama restorana kako bi ubedili potencijalne goste u kulinarske veštine svojih kuvara. Zato se mnogi odlučuju za "all-incuslive" aranžmane, gde se jela za svačiji ukus i uzrast nude gotovo neprekidno. Ovo je posebno atraktivno za porodice.

Istovremeno, švedski stolovi postaju mala avantura za mnoge goste: žele da probaju što je više moguće, pa više puta pune svoje tanjire. Ipak, veliki deo hrane završava u smeću.

Turske dnevne novine sada izveštavaju da savetnici predsednika Redžepa Tajipa Erdogana žele da pobliže pogledaju bifee u restoranima i hotelima. Kao članovi Saveta za poljoprivredu i hranu, planiraju da razviju koncept za smanjenje otpada od hrane u narednim mesecima.

102 kilograma hrane po osobi izgubljeno

U Turskoj se godišnje baci oko 8,7 miliona tona hrane. Ova cifra dolazi iz najnovijeg izveštaja provladine "Fondacije za sprečavanje otpada" (TISVA), koja se oslanja na podatke Agencije UN za životnu sredinu (UNEP). Prema TISVA-i, smanjenje otpada od samo dva odsto bilo bi dovoljno da se 360.000 porodica obezbedi osnovnim namirnicama tokom cele godine.

Otpad u svakodnevnom životu je posebno uočljiv: prosečna osoba u Turskoj godišnje baci 102 kilograma hrane - ogromna količina za zemlju koja se godinama suočava sa ekonomskim problemima i visokom inflacijom. Za poređenje: u Nemačkoj je 78 kilograma po osobi, dok je svetski prosek 132 kilograma.

Ramazan Bingol, član Saveta za poljoprivredu i hranu Predsedništva, posebno kritikuje sve popularniji koncept doručka poznat kao "Serpme Kahvalti". Svakom gostu se služi 15 do 20 posuda sa sirom, kobasicama, džemom, medom, pavlakom, puterom i kiselim povrćem. Pored toga, tu su i tave sa pomfritom, burekom, jajima i regionalnim specijalitetima. Sto brzo postaje toliko pun da jedva ima mesta za tanjir.

Razmatraju se novi koncepti doručka

Bingol, koji je ujedno i predsednik Udruženja ugostiteljskih i turističkih objekata (TURES), oštro kritikuje ovaj koncept. Po njegovom mišljenju, polovina posluženih jela završi u smeću, tako da ponudu treba regulisati. U budućnosti, svaki gost bi trebalo da ima priliku da sastavi svoj Serpme doručak od dostupnih proizvoda.

- Dijabetičar ne može da jede tri ili četiri činije džema. Međutim, oni se automatski služe - i završavaju u smeću - kaže Bingol.

Takođe poziva na veću fleksibilnost u punjenju u restoranima. Trenutno je plaćanje po osobi obavezno, tako da se količina hrane služi prema ovoj logici. Troje ljudi bi moglo da dobije dovoljno doručka za dvoje - i tako bi bilo znatno manje ostataka. Za Bingola se ne radi samo o hrani, već i o sirovinama, energiji, radnom vremenu i šteti po životnu sredinu. Zato je, kako naglašava, ovo pitanje pitanje nacionalne bezbednosti.

"All-incuslive" hoteli pod lupom

"All-incuslive" bifei u hotelima takođe će biti predmet testiranja. Bingol veruje da bi hoteli trebalo da pređu sa velikih samoposlužnih bifea na "a la carte" ponude. Tako bi gosti izabrali šta i koliko žele da jedu. U "all-incuslive" restoranima, međutim, turisti često misle, "Vau, toliko izbora, Moram da probam sve." Rezultat, kaže Bingol: mnogo toga ostaje na tanjiru i završava u smeću.

Uprkos planiranim ograničenjima hotelskih bifea, najveći uzroci rasipanja hrane su, prema zvaničnim podacima, privatna domaćinstva širom sveta. Oni uzrokuju oko 60 odsto otpada. Preostalih 40 odsto dolazi iz uslužnog i maloprodajnog sektora. Ovo važi i za Tursku.

Koliko su obavezujući predlozi Erdoganovih savetnika

Prema raznim izveštajima, savetnici turskog predsednika kao što je Bingol, žele da prevedu svoje predloge za smanjenje rasipanja hrane u naredna dva meseca u nacrt koji će predstaviti predsedniku Erdoganu. Da li će zakoni izaći iz ovoga još nije poznato. Najava ovog plana već je privukla pažnju u Rusiji i Nemačkoj, ne samo zato što većina turista u Turskoj dolazi iz ovih zemalja, kao i iz Velike Britanije.

Udruženje ruskih turističkih agencija (ATOR) reagovalo je brzo i jasno: to su samo predlozi Bingola, člana savetodavnog tela bez posebnih ovlašćenja. Hoteli su slobodni da kreiraju ponude za goste. ATOR takođe ukazuje na sukob interesa u Bingolovim izjavama: on je takođe predsednik Udruženja ugostiteljskih objekata (TURES). Ugostiteljski objekti imaju manje gostiju, dok hoteli nude velikodušne "all-incuslive" pakete.

Pored toga, prema ATOR-u, ministar turizma Mehmet Ersoj poseduje nekoliko velikih i međunarodno poznatih hotela koji rade na ultra-sveobuhvatnom sistemu. Bilo bi naivno verovati da će ga ukinuti, dodaje ATOR.

Prema podacima iz kancelarije predsednika, prihod turističkog sektora u 2024. godini porastao je za 8,3 odsto i iznosio je više od 61 milijardu američkih dolara. Sa 9,6 miliona, najveći broj međunarodnih posetilaca bili su ljudi turskog porekla iz inostranstva. Sledi 6,7 miliona turista iz Rusije, 6,6 miliona iz Nemačke i 4,4 miliona iz Velike Britanije, prenosi Dojče Vele.

