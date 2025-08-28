General Valerij Kanakin, nosilac zvanja Heroj Rusije i bivši komandant jedinice "Alfa" ruske tajne službe FSB, preminuo je u 66. godini života.

Kanakin je, između ostalog, učestvovao u oslobađanju talaca u Beslanu i Buđonovsku.

Kanakin je rođen u Penzenskoj oblasti 1960. godine i pridružio se državnim bezbednosnim agencijama 1982. godine. Foto: Warheroes Ru

Dve godine kasnije, pridružio se jedinici "Alfa".

Služio je u Avganistanu i na Severnom Kavkazu, učestvovao je u oslobađanju talaca u Buđonovsku, Dubrovki i Beslanu.

Dobio je titulu Heroja Rusije 2005. godine. Od 2019. do 2023. godine obavljao je funkciju predsednika Međunarodnog udruženja veterana jedinice "Alfa".

Legendarni ruski specijalci - "Alfa" grupa

Specgrupa "A", takođe poznata kao Alfa grupa, zvanično Direkcija "A" Centra za specijalne namene FSB je pođedinica ruskih specijalnih snaga u okviru Ruskog centra za specijalne snage Federalne službe bezbednosti (FSB).

Osnovana je od strane sovjetskog KGB-a 1974. godine.

Iako se malo zna o tačnoj prirodi njenih primarnih naređenja, spekuliše se da je jedinica ovlašćena da deluje pod direktnom kontrolom najvišeg političkog rukovodstva Rusije, slično svojoj sestrinskoj jedinici, Direkciji "V" (Vimpel), koja je zvanično zadužena za zaštitu ruskih strateških objekata, kao i za sprovođenje crnih operacija unutar i van Rusije.

Dana 28. jula 1974. godine, Alfa grupa je stvorena po naređenju predsednika KGB-a, Jurija Andropova, nakon masakra u Minhenu 1972. godine.

Moguće je da je osnovana kao odgovor na stvaranje Grancšucgrupe 9 (ili GSG 9) od strane Zapadne Nemačke.

Spektakl zvani Štorm-333

Jedna od najspektakularnijih akcija je bila Operacija Oluja-333 (Štorm-333), koju su izveli u Avganistanu 1979. godine.

Specijalne snage i vazdušno-desantne trupe upale su u jako utvrđenu palatu Tadžbeg u Kabulu i ubile avganistanskog lidera Hafizulu Amina. To je bio početak sovjetsko-avganistanskog rata.

Atentat na Amina bio je deo većeg sovjetskog plana za obezbeđivanje i preuzimanje kontrole nad Avganistanom uz podršku frakcije Parčam, koja se protivila tvrdolinijaškoj ideologiji koju je zastupala rivalska frakcija Halk.

Palata Tadžbeg, koja se nalazi na brdu u Kabulu, bila je okružena minama i čuvana od strane izuzetno velikih kontingenata avganistanske vojske. Ipak, avganistanske snage su pretrpele velike gubitke tokom sovjetske operacije - 30 avganistanskih stražara i preko 300 vojnika je ubijeno, dok je još 150 zarobljeno.

Sovjeti su postavili Babraka Karmala, vođu frakcije Parčam, za Aminovog naslednika.

