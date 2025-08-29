U subotu, 30. avgusta, se navršava šest meseci od smrti Saše Popovića, a tim povodom se oglasila njegova porodica.

- Prošlo je pola godine otkako nisi s nama, a svaki dan bez tebe je tiši, prazniji i teži. Vreme ne leči, samo nas podseća na to koliko nam nedostaješ. Jer, nisi bio samo deo našeg života, bio si njegovo srce. Tvoj odlazak ništa nije izbrisao , tvoje prisustvo uz nas je večno. Zauvek neutešni: supruga Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i snaha Tijana - piše u čitulji. Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, pevačica i udovica estradnog maga je po prvi put nakon njegovog odlaska dala ekskluzivni intervju za Skandal i tada progovorila o svim teškim danima otkako Saša Popović više nije živ.

Tada je, između ostalog, govoril i o tome kako čuje glas pokojnog Saleta kada ostane sama kod kuće.

- Čujem ga kada sam u kući, ali ne smem to nikome da kažem jer će neko reći da nisam normalna. Skoro sedim u kuhinji i gledam one svoje turske serije na Pinku, to obožavam, to me nekako smiruje i rastereti i samo čujem "Suleee", Aleksandra me ne zove tako, Danijel i Tijana nisu tu, a čujem njegov glas i prepoznajem tu boju, kad drugi put opet doziva i ja odem gore da pogledam i razmišljam da nisam valjda luda, a čujem jasno i glasno - priča u šoku i otkriva još nešto što javnost nije znala.

- Ima jedan džemper iz Pariza koji je nosio taj poslednji put, taj džemper je lepo spakovan stoji na njegovom jastuku na našem krevetu i on još uvek miriše na Saleta i taj džemper spava sa mnom, budim se uz njega i sad da li tu ima nešto ili nešto postoji, ja zaista ne znam, ali ja sam jasno i glasno čula da me zove "Sule" - zaključuje Suzana.

(Magazin Novosti)