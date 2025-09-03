Košarkaši Srbije igraju meč petog kola grupe "A" na Evrobasketu - i to protiv najtežeg protivnika do sada. "Orlovima" na megdan izlaze Turci i ove dve ekipe će odlučiti ko će biti prvi u grupi pred nastavak takmičenja u nokaut fazi.

Selektor Turske Ergin Ataman, kao i naš Svetislav Pešić, već duže vremena su na klupama ove dve reprezentacije, a njihov verbalni okršaj u kvalifikacijama za Mundobasket 2023. godine ostao je upamćen do dan danas. Foto: M. Vukadinović

Bilo je to u dvorani "Aleksandar Nikolić", kada je Srbija nakon velike drame pobedila Tursku.

Tokom treće četvrtine selektor Srbije Svetislav Pešić protestovao je kod glavnog sudije što je razbesnelo selektora Turske te je uputio nekoliko reči ka srpskoj klupi.

Međutim ni popularni Kari mu tada nije ostao dužan...

