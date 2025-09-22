NJegovu filozofiju na jednostavan način potvrdio je i jedan vitalni deka iz Kortone – Đanfranko, koji je napunio 91 godinu, a i dalje izgleda i oseća se kao da mu je bar dve decenije manje.

Koja je njegova tajna?

– Jedite dobro, vodite ljubav često – jer se tada, kako kaže, ćelije brže obnavljaju. Spava oko sedam sati svake noći, a pridržava se i mediteranske ishrane.

Na njegovom meniju su meso (oko pola kilograma dnevno), pasta, voće, a ponekad i kolač. Sve to, uz dobru volju i osmeh, očigledno mu je donelo dug život i mladolik izgled.

Korisnici društvenih mreža u komentarima nisu krili oduševljenje: „Izgleda kao da ima 70!“, „NJegova prava tajna je sreća“, „Život na selu čini čuda – manje stresa, čist vazduh, priroda.“

Đanfranko je svojim šarmantnim savetima pokazao da dugovečnost možda i nije nedostižna – uz pravu hranu, dovoljno sna, radost u životu i vedar duh.

