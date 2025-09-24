Zbog ubistva 61-godišnjeg Zorana Grgića, bivšeg člana Veća za građanski nadzor sigurnosno-obaveštajnih službi Hrvatskog sabora, sinoć u Šušnjevcu nadomak Slavonskog Broda, policija je uhapsila ukupno tri osobe.

Potvrdili su to iz PU brodsko-posavske navodeći da su, osim inicijalno uhapšenog 33-godišnjaka, nedugo potom uhapšene još dve osobe stare 25 i 39 godina.

Foto: Jutjub printskrin/Hrvatski Branitelj

 

 

- Oko 18 sati došlo je do pucnjave u kojoj je 61-godišnjak ozleđen iz vatrenog oružja, a od zadobijenih povreda je preminuo. Usledila je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe. U toku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti navedenog događaja - kažu iz PU brodsko-posavske, prenosi "Jutarnji list".

O zločinu u Šušnjevcima oglasilo se i nadležno Županijsko državno tužilaštvo u Slavonskom Brodu čija je zamenica u saradnji s policijom, sprovela uviđaj podovom dojave da je ubijen 61-godišnji Grgić.

- Prema dosad prikupljenim podacima, osnovano se sumnja da je 23. septembra 2025. oko 18 sati u mestu Šušnjevci pucanjem iz vatrenog oružja izvršeno ubistvo hrvatskog državljanina (1964.). Proizlazi sumnja da je počinitelj ili više njih vozilom udario u vozilo žrtve, nakon čega je u žrtvu ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja od kojih je preminuo na mestu događaja. Počinitelj se nakon toga udaljio s mesta događaja - kažu iz brodskog tužilaštva.

Napominju i da u saradnji s policijom preduzimaju dalje sve potrebne mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja.

 

