Nakon više od 30 godina proizvodnje, porodična firma Lukač je objavila da odustaje od proizvodnje konzumnih jaja. Vest su saopštili na protestu ispred Hrvatskog veterinarskog instituta, koji im je, zbog pozitivnog testa na salmonelu, naložio da do danas, ponedeljka 22. septembra, usmrte 163.000 koka nosilja, prenose tamošnji mediji.

Za pozitivne nalaze Lukač tvrdi da su namešteni. Dodaje da su njegove koke nosilje vakcinisane protiv salmonele jer je vakcina besplatna, a celu proceduru je odredilo Ministarstvo, naveli su hrvatski mediji. Foto: Jutjub printskrin/Jutarnji list

- Svaka koka nosilja se vakciniše kroz ciklus uzgajanja koji traje 18 nedelja. Ona prima ukupno 10 vakcina, od kojih su četiri protiv salmonele. Vakcina je besplatna, finansira je ministarstvo, nema potrebe da je bilo koji farmer zaobilazi. Vakcinu dobijamo od ministarstva, a licencirani veterinar dolazi da vakciniše - rekao je Marijan Lukač, proizvođač jaja.

Veterinarski institut odbacio optužbe

Hrvatski veterinarski institut odbacuje sve optužbe i kaže da je rad njihove nacionalne referentne laboratorije za analizu uzoraka pod stalnim nadzorom Državnog inspektorata i Ministarstva poljoprivrede.

Tvrde da su problemi sa kompanijom Lukač počeli 2019. godine kada je salmonela otkrivena na njihovoj farmi Caginec, a rezultati analize su naknadno potvrđeni u laboratoriji u Beču. Nakon toga, kažu, niz pozitivnih nalaza na salmonelu na farmama Lukač nastavljen je tokom godina. Foto: N. Skenderija

- Ograđujemo se u potpunosti od poluistina, lažnih izjava i obmana dotičnog gospodina da Hrvatski veterinarski institut svojim pretragama ometa njegovu proizvodnju. Kompanija i gospodin Lukač trebalo bi prvo da sagledaju svoj način proizvodnje, tehnologiju uzgoja, ishranu koka nosilja, koja je uglavnom sirovinama van teritorije Republike Hrvatske, i da kontrolišu uvoz jaja koja se na tržištu sklapaju iz uvoza - rekla je Andrea Humski, direktorka Hrvatskog veterinarskog instituta.

Nastavak protesta

Marijan Lukač, osnivač porodične firme za proizvodnju i prodaju jaja "Lukač d.o.o." koja posluje od 1992. godine, na udaru je inspekcije Hrvatskog veterinarskog instituta. Nakon što mu je zbog salmonele u kokošjem izmetu početkom septembra naređeno da likvidira 163 hiljade koka nosilja na farmama, firma "Lukač" našla se u problemima koji su uzdrmali njihovo poslovanje, ali oni ne odustaju od protesta.

- Ne predajem se još. Od iduće subote organizujem nove proteste pred zgradom Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu jer je protest prošlog petka imao dobar odjek. Tražim da se uvaže nalazi Zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" od prošle nedelje po kojima su moja jaja sa svih pet farmi ispravna i još uvek neću uništavati kokoši iako je ta naredba neupitna - kaže Marijan Lukač za hrvatski "Indeks".

- Mogu li ja protestima da animiram nekoga s vrha da spreči uništenje mojih kokoši, ne znam. Dobio sam nalaze sa Štampara gde kažu da nisu samo ispravna jaja koja sam predao u prošli ponedeljak, nego svih 500 koja sam predao u poslednje tri godine. Niti jedno nije imalo salmonelu - napominje Lukač.

Salmonela u izmetu, ne u jajima

Lukač kaže da je važna odluka Hrvatskog veterinarskog instituta jer oni jedini u Hrvatskoj analiziraju kokošji izmet u kojem su našli salmonelu.

- Salmonela je nađena u izmetu, a ne u jajima. To je potvrđeno i ja ne mogu da prodajem ta jaja u ljusci. Mogu ih prodavati u tekućem stanju i slati na termičku obradu. Ali u Hrvatskoj ne mogu plasirati osam tona razbijenih jaja dnevno u pekarama i fabrikama slatkiša, tržište nije toliko. Možda ne moram da uništim sve koke, no ako nekome ne dođe u glavu da ne treba uništavati zdrave koke, moraću to da učinim. Ne mogu da radim s gubitkom, ali još ću nastaviti sa protestima - kaže Lukač.

Prema njegovim podacima, po naredbi Veterinarskog instituta je u poslednjih šest meseci uništeno, na četiri farme, 420 hiljada koka nosilja. To je trideset odsto hrvatske proizvodnje. Foto: N. Skenderija

- Živimo u tržišnoj ekonomiji, a ja nemam mogućnost da napravim analizu bilo gde drugde nego na Hrvatskom veterinarskom institutu. Samo kod njih i nigde drugde. Bio sam četiri sata kod ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji ne može ništa - institut je pod nadležnosti Ministarstva obrazovanja i znanosti - kaže Lukač.

Novi poslovni planovi

Zatvaranje farmi kokošaka firme Lukač znači i smanjivanje broja radnika. Ipak, s trgovinom ne prestaje.

- Neću da prestanem da prodajem po marketima, uvoziću jaja iz evropskih zemalja. Već pregovaram s jednim mađarskim proizvođačem.

Lukač je uveren da iza svega stoji nelojalna konkurencija koja uz proizvodnju jaja ima i značajan uvoz. Navodi da njegova firma ima prihod od devet miliona evra u prošloj godini, od čega je šest miliona evra od prodaje jaja.

- Firma koja stoji iza toga ima prihod 35 miliona evra i želi da uništi hrvatsku proizvodnju. Treba nas ukloniti da bi mogli da uvoze još više - kaže Lukač.

Ugrožena domaća proizvodnja jaja u Hrvatskoj, preti nestašica

Do ulaska u Evropsku uniju Hrvatska je, prema podacima ekonomista, bila nezavisna u proizvodnji jaja i žitarica, potražnja se zadovoljavala domaćom proizvodnjom. Nakon poslednjih događaja, u sektoru proizvodnje jaja to se drastično promenilo.

- Nakon što se rešimo mog jata kokošaka, Hrvatska pada na četrdeset odsto zadovoljenja potražnje u proizvodnji jaja - kaže Marijan Lukač tvrdeći da je sve zamenjeno jajima iz Albanije, Ukrajine, Poljske i Rumunije. Foto: M. Anđela

Lukač kaže da posle svega gasi proizvodnju i razmišlja o odlasku u penziju.

- Neću zameniti jato. Imam najsavremeniju farmu kokošaka u Hrvatskoj, otvorio ju je premijer Andrej Plenković, ali i tamo su mi otkrili salmonelu 2022. godine. To sam prebrodio, gubitak sto hiljada kokoši, no sad sam, nakon tri decenije u ovom biznisu, završio. Od poslovanja, uvoziću jaja za markete i male kupce u Zagrebu. Odlazim u penziju kao poslednji šonja - iskreno kaže Marijan Lukač za "Indeks" i upozorava da Hrvatskoj preti nestašica jaja.

- U trgovinskim lancima police su prazne - poručuje on.

(Indeks, Jutarnji)

BONUS VIDEO: