Majka popularne glumice Mirke Vasiljević, Mirjana Vasiljević, se ne pojavljuje često u javnosti i malo ko zna kako ona izgleda.

Foto: ATA images

Mirjana je direktorka Sektora za upravljanje vazdušnim saobraćajem, meteorološke usluge i usluge vazduhoplovnog informisanja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore.

Svojevremeno je u razgovoru za domaće medije otkrila kakav je njen posao.

- Kontrole letenja različitih zemalja moraju da budu usklađene, sve mora da bude harmonizovano i bez zastoja zato što avioni ne mogu da stanu na granicama. Iz tog razloga i kontrolori moraju da budu maksimalno fokusirani, pa su i smene takve da u okviru radnog vremena mogu u kontinuitetu da rade najviše dva sata. U vreme najgušćeg saobraćaja tokom letnje sezone čak i samo jedan sat, nakon čega sledi obično sat vremena pauze. To su uslovi koji omogućavaju kontrolorima da rade svoj posao najbolje moguće i da obezbede tri glavna elementa: bezbednost, redovnost i ekspeditivnost vazdušnog saobraćaja u situacijama kada oko 3.000 aviona dnevno preleti preko našeg neba - opisala je Mirjana jednom prilikom.

Mirka: "Vezana sam za muške figure u porodici"

Mirka nikad javno nije govorila o uspesima svoje majke, ali jeste o ocu koji je preminuo, a po kom je dobila ime. NJen otac zvao se Mirko, a ona je jednom pričala o toj bolnoj temi.

- To su neke teme o kojima ja stvarno nikada nisam pričala u medijima. Vezana sam za teču, deku, doskora i deku sa tatine strane koji je preminuo. Dosta imamo tih jakih muških figura u porodici za koje sam vezana. Takođe, učitelj od prvog do četvrtog razreda mi je mnogo značio. Tako da nisu manjkale te neke muške figure u mom životu - govorila je Mirka tom prilikom.