Bogdan Rodić, otac Bogdane Ražnatović, supruge Veljka Ražnatovića, jednom prilikom je govorio o svojoj najmlađoj ćerki.

Tom prilikom priznao je da nije mogao ni da nasluti da će ljubav Bogdane i Veljka prerasti u brak i trajati ovako dugo, ali je ipak od samog početka Veljku stavio do znanja koliko mu je ćerka dragocena.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - rekao je Bogdan jednom prlikom za "Alo" o ćerki.

Foto: ATA images/M. P.

 

 

Kasnije se ispostavilo da je Veljko upravo takvu ženu i želeo. Bokser je, naime, uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.

