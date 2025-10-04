Crkveni kalendar za oktobar 2025. godine:

Sveti Velikomučenik Jevstatije

Sveti Velikomučenik Jevstatije, zajedno sa suprugom Teopistom i sinovima, spada među istaknute hrišćanske mučenike čija se vera i istrajnost pamte kroz vekove.

NJegov život i stradanje svedoče o dubokoj posvećenosti Bogu i hrabrosti u suočavanju sa progonstvom. Sveti Jevstatije se posebno poštuje u pravoslavnoj tradiciji, a njegov praznik se obeležava 3. oktobra. Vernici ga zazivaju za zaštitu porodice, porodičnog jedinstva i hrabrosti u iskušenjima, prisjećajući se njegovog neustrašivog svedočanstva i predanosti veri. Foto: Screenshoot

Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja

Slava Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja obeležava događaj kada su roditelji Jovana, svetitelji Zaharija i Jelisaveta, začeli svog sina Jovana, koji će postati Preteča Hristov i Krstitelj. Ovaj praznik u pravoslavnoj tradiciji pada 23. septembra po julijanskom, odnosno 6. oktobra po gregorijanskom kalendaru.

Začeće Svetog Jovana smatra se čudom, jer su Zaharija i Jelisaveta u trenutku začeća bili već u godinama kada prirodno nije bilo očekivano potomstvo. Praznik simbolizuje Božju moć i milost, a vernici ga doživljavaju kao podsećanje na veru, strpljenje i Božju promisao. Običaji vezani za ovaj dan uglavnom uključuju molitve za potomstvo, zdravlje i blagoslov porodice, a u crkvi se služi liturgija u čast Svetog Jovana Preteče.

Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov jedan je od dvanaestorice Hristovih apostola i posebno mesto zauzima među svetiteljima zbog svog duhovnog učenja i bliske veze sa Isusom Hristom. On je poznat kao "ljubljeni učenik" i autor Jevanđelja po Jovanu, kao i Otkrivenja (Apokalipse) i tri poslanice koje nose njegovo ime. NJegovo Jevanđelje ističe ljubav, istinu i Božiju svetlost, a njegova poslanja oblikovala su hrišćansko učenje kroz vekove.

Sveti Jovan Bogoslov se po pravoslavnom kalendaru praznuje 9. oktobra. Vernici ga zazivaju za zaštitu porodice, bliskih odnosa i duhovnog osnaženja. Prema predanju, Jovan je poslednji među apostolima preminuo prirodnom smrću, a njegovo svedočenje, mudrost i učenje i danas inspirišu vernike da žive u ljubavi i istini. NJegova ikona često prikazuje apostola kako drži svitak ili knjigu, simbol Božije reči, ili orla, što je tradicionalni simbol njegovog prozorljivog duha i visoke duhovne perspektive. Foto: SPC, Profimedia

Miholjske zadušnice

Miholjske zadušnice, koje se ove godine obeležavaju u subotu, 11. oktobra, spadaju među posebne dane u pravoslavnom kalendaru posvećene molitvama za pokoj duša preminulih.

Tradicionalno se veruje da je ovo vreme kada se sećamo svojih bližnjih, odajemo im poštu i pomažemo njihovim dušama kroz molitve i dobrotvorne činove. Vernici tog dana posećuju groblja, pale sveće, ostavljaju cveće i učestvuju u parastosima, simbolično izražavajući ljubav i poštovanje prema onima koji više nisu među živima, ali čija prisutnost u srcima i sećanjima ostaje večna.

Miholjdan

Na Miholjdan, 12. oktobra, srpska pravoslavna crkva se seća Prepodobnog Kirijaka Otšelnika.

Ovaj svetitelj je poznat po svom asketskom životu, posvećenosti molitvi i povučenosti od svetovnih briga, a njegova vrlina i disciplina nadahnjuju vernike da teže duhovnoj čistoti i predanosti Bogu. Na Miholjdan se u crkvama služe liturgije u njegovo ime, a vernici mu se mole za duhovnu snagu, zaštitu i mir u srcu, prateći njegov primer posvećenosti i unutrašnje spokojnosti.

Pokrov Presvete Bogorodice

Pokrov Presvete Bogorodice, koji se obeležava 14. oktobra, jedan je od najvećih i najpoštovanijih praznika u pravoslavnom kalendaru.

Ovaj dan podseća vernike na čudesnu zaštitu Bogorodice nad vernicima, kada je u Vizantiji, u hramu Blagoveštenja, svetiteljka pokrila verni narod svojim plaštem i tako ih sačuvala od neprijatelja. Pokrov simbolizuje majčinsku brigu i nebesku zaštitu, a narod na ovaj dan posećuje crkve, prisustvuje liturgiji i pali sveće, moleći se za zdravlje, mir i spasenje svoje porodice. Tradicionalno, Pokrov je dan kada se okuplja porodica, deli hrana sa bližnjima i izražava zahvalnost za Božiju zaštitu i milost. Foto: Vikipedija

Tomindan

Sveti Toma bio je jedan od dvanaestorice apostola, a poznat je i kao Neverni Toma jer je posumnjao u to da je Gospod vaskrsao.

Tomindan se obeležava 19. oktobra. Sveti Toma je širio hrišćanstvo u Palestini, Persiji i Indiji, a pre nego što je postradao za veru, mnoge je preobratio u hrišćanstvo, ustanovio je crkvu i postavio sveštenike i episkope.

Tomindan je u Srbiji krsna slava, ali i esnafska, a kako je sveti Toma bio vešt drvodelja, posebno ga slave stolari, zidari, drvodelje, šumari, užari... U nekim krajevima naše zemlje veruje se i da štiti od vukova, a u istočnoj Srbiji recimo smatralo se da je mast zeca ulovljenog na Tomindan lekovita, te su je čuvali radi izlečenja od kostobolje i sličnih boljki.

Sveti mučenici Sergije i Vakho - Srđevdan

Sveti mučenici Sergije i Vakh, poznati među narodom kao Srđevdan, proslavljaju se 20. oktobra.

Ovi hrabri hrišćanski mučenici, koji su živeli u vreme progona hrišćana, ostavili su neizbrisiv trag verom i hrabrošću, odolevajući svim iskušenjima i mučenjima zbog svoje vere u Hrista. Srđevdan se u narodu doživljava kao dan zaštite, posebno u borbi protiv zla i bolesti, a vernici na ovaj dan posećuju crkve, mole se za zdravlje i snagu, i pale sveće u znak zahvalnosti i poštovanja prema svetiteljima koji su primer nepokolebljive vere i hrabrosti.

Nedelja 20. po Duhovima - Svetih Otaca VII vaseljenskog sabora

Nedelja 20. po Duhovima – Svetih Otaca VII vaseljenskog sabora obeležava se 26. oktobra.

Ovi sveti oci, okupljeni na Saboru u Nikeji, ostavili su neizbrisiv trag u istoriji crkve svojim zalaganjem za očuvanje pravoslavne vere i istine Hristove. Vernici se na ovaj dan mole za duhovnu snagu, sledovanje istine i jedinstvo Crkve, prisustvuju liturgijama i prisećaju se mudrosti i učenja ovih velikih pastira hrišćanskog naroda. Foto: Vikipedija

Sveta Petka

Srpska pravoslavna crkva 27. oktobra obeležava slavu Prepodobne Mati Paraskeve - Svete Petke, jedne od najpoštovanijih svetiteljki koja je svojim životom pokazala duboku veru, pokornost i molitvenu predanost Bogu.

Veruje se da Mati Paraskeva štiti vernike, naročito žene i decu, od bolesti i nevolja, te im pruža duhovnu snagu i utehu. Na ovaj dan, porodice koje slave ovu slavu okupljaju se u molitvi, prisustvuju liturgiji i pale sveće, zahvaljujući Svetiteljki na njenoj zaštiti i zagovoru pred Bogom.

Sveti Luka

Srpska pravoslavna crkva 31. oktobra obeležava Svetog Luke, jednog od četvorice jevanđelista i istaknutog Hristovog učenika.

Sveti Luka je poznat po svom dubokom duhovnom uvidu i isceliteljskim čudima, a posebno je poštovan kao zaštitnik lekara i svih onih koji se brinu za bolesne. Vernici na ovaj dan prisustvuju liturgijama, mole se za zdravlje i snagu, i pale sveće u znak zahvalnosti za zagovor Svetog Luke, tražeći njegovu pomoć i blagoslov u svakodnevnom životu.

