Halid Bešlić preminuo je danas u 72.godini od problema sa jetrom, dok Informer saznaje da je u pitanju rak bešike. On je prvo bio smešten na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a zatim je prebačen na Kliniku za onkološke pacijente, gde je nastavio dalje sa svojom terapijom.

Od Halida su se oprostile mnoge njegove kolege među kojima je i Zdravko Čolić.

 

 

- Halide, već nedostaješ - započeo je Čolić.

- Naša nezaboravna druženja, putovanja, zapravo sve od 1985. godine, od kad smo se upoznali. Ostaju tvoje pesme, kao lek za tvoju dušu. Voli te tvoj Čoki.

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/M. Labudović

Foto: Novosti/D. Stojaković

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/D. Stojaković

Foto: Novosti/Z. Jovanović

Foto: Novosti/M. Labudović

Foto: Novosti/M. Labudović

Halid želeo da ostane upamćen kao dobar čovek

Hladid je jednom prilikom govorio o stvarima koje njega ispunjavaju kao i o tome kako želi da ga ljudi pamte. 

- Mogu ja da vozim besna kola, snimam milionske spotove, ali zašto bih to radio kada moj komšija nema ni za hleb. Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos i nahraniti danas gladna usta ili u dečijem domo donirati novac - govorio je Halid.

Foto: Novosti/V. Danilov

 

 

- Voleo bih da me pamte kada odem kao dobrog čoveka, a ne kao dobro čevaka. - završio je Halid

