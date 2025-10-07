Halid Bešlić preminuo je danas u 72.godini od problema sa jetrom, dok Informer saznaje da je u pitanju rak bešike. On je prvo bio smešten na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a zatim je prebačen na Kliniku za onkološke pacijente, gde je nastavio dalje sa svojom terapijom.

Od Halida su se oprostile mnoge njegove kolege među kojima je i Zdravko Čolić.

- Halide, već nedostaješ - započeo je Čolić.

- Naša nezaboravna druženja, putovanja, zapravo sve od 1985. godine, od kad smo se upoznali. Ostaju tvoje pesme, kao lek za tvoju dušu. Voli te tvoj Čoki.

Halid želeo da ostane upamćen kao dobar čovek

Hladid je jednom prilikom govorio o stvarima koje njega ispunjavaju kao i o tome kako želi da ga ljudi pamte.

- Mogu ja da vozim besna kola, snimam milionske spotove, ali zašto bih to radio kada moj komšija nema ni za hleb. Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos i nahraniti danas gladna usta ili u dečijem domo donirati novac - govorio je Halid. Foto: Novosti/V. Danilov

- Voleo bih da me pamte kada odem kao dobrog čoveka, a ne kao dobro čevaka. - završio je Halid