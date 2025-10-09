Veliki pisac nije dozvolio da najprestižnija nagrada koja mu je uručena, promeni njegovu ljudskost i dobrotu.

Švedska kraljevska akademija donela je 1961. godine odluku da srpskom književniku Ivi Andriću dodeli Nobelovu nagradu za književnost, za delo "Na Drini ćuprija", kao i za sveukupan njegov književni rad.

- Za epsku snagu kojom je oblikovao motive i sudbine iz istorije svoje zemlje - pisalo je.

Kada je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, u najužem izboru su, pored našeg književnika, bili i engleski pisci Lorens Darel i Grem Grin, Amerikanac DŽon Štajnbek i Italijan Alberto Moravija.

Foto: Vikipedija

 

Odluku o izboru laureata Nobelove nagrade iz oblasti književnosti Ivo Andrić je primio telefonom u svom stanu u Beogradu na današnjiem Andrićevom vencu.

– Nobelovu nagradu smatram kao izuzetno priznanje za celokupnu književnost moje zemlje – jednostavno je rekao.

Foto: Vikipedija/S. Kragujević/Javno vlasništvo

 

Nakon toga organizovana je konferencija za štampu na kojoj je Andrić govorio, da bi posle otišao u šetnju. Kako se vest širila, Beograđani su ga u povratku zaustavljali i čestitali mu na nagradi koju pre njega nije dobio nijedan čovek sa ovih prostora. Naišla su i deca koja su tražila autogram od književnika.

Svi su bili šokirani piščevom smirenošću i oduševljeni što prestižna nagrada nije promenila njegovu narav.

Andrić je u Stokholm otišao 5. decembra, u društvu supruge Milice Babić-Andrić. Svečana ceremonija dodele Nobelovih nagrada u oblasti medicine, fizike, hemije i književnosti, održana je 10. decembra u raskošnoj dvorani Koncertne palate Švedske akademije.

