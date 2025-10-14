Jedna od najlepših srpskih glumica Olja Lević jesenje dane provodi na Tajlandu. Sa putovanja je oglasila na društvenim mrežama i otkrila kako se provodi.

Ona je ulicama Bangkoka šetala u zavodljivoj crvenoj haljini koja akcentuje sve njene atribute, a malo ko bi pomislio da nije reč o supermodelu. Foto: Instagram/oljalevic

Ona je čak u jednom trenutku i zaustavljala saobraćaj kako bi se snimila na pešačkom prelazu, a umesto štikli odlučila se za japanke.

- Zaustavljam saobraćaj - napisala je ona.

Glumica Olja Lević svojom ulogom Mile u seriji "Igra sudbine" skrenula je pažnju domaće javnosti. Glumica je svojevremeno govorila o eksplicitnim scenama koje je snimala sa kolegama Stevanom Pialeom i Lukom Racom, kao i o suzama koje nisu izostale na setu tokom poslednjeg snimajućeg dana.

- Nedavno smo završili sa snimanjem serije, ali sam dobila informaciju da će se zbog velikog interesovanja serija nastaviti. Za sada ne znam detalje, čekam da se održi sastanak na kome ćemo dobiti više informacija - objasnila je glumica, koja tvrdi da joj, ukoliko se nova sezona ne bude snimala, niko od kolega joj neće nedostajati jer se s njima druži mimo posla.

- S kolegama sam se sprijateljila, postali smo kao jedna porodica i družimo se privatno, tako da mi niko neće nedostajati čak i ukoliko se snimanje ne nastavi.

Olja se takođe osvrnula i na erotske scene koje joj, kako kaže, nije bilo teško da iznese.

Nije me sramota zbog intimnih scena, ne stidim ih se jer sam sarađivala sa Stevom i Lukom koji su divni momci, moji prijatelji, praktično ih doživljavam kao braću. S njima mi ništa nije bilo neprijatno, a oni su nastojali da mi olakšaju svaku situaciju - objasnila je Levićeva koja ne krije da je tokom poslednjeg snimajućeg dana plakala.

- Snimanje poslednje scene je bilo jako emotivno. Nisam osoba koja lako pusti suzu, ali ceo taj dan je bio poseban, plakala sam kao kiša. Ja sam te ljude mnogo zavolela, s njima je bilo predivno sarađivati, bilo je dosta smeha na setu - prisetila se Olja, koja tvrdi da iako je odgledala svaku epizodu, sebe ne voli da vidi na malim ekranima.

(Kurir)

