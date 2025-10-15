Dva američka vojna bombardera B-52 "Stratofortress" uočena su kako lete unutar kontrolnog područja vazdušnog saobraćaja "Maiquetía", severno od Los Rokesa u Venecueli u sredu poslepodne, dok je napetost između Vašingtona i Karakasa sve veća.

Avioni su i dalje bili vidljivi na javnim sajtovima za praćenje letova, gde su kružili više puta unutar regiona informisanja o letovima koje kontroliše Venecuela, pre nego što su na kratko nestali sa civilnog radara, a potom se ponovo pojavili i nastavili let prema jugu.

Foto: Profimedia

 

 

Let bombardera doveo ih je blizu venecuelanskih ostrva "La Orchila" i "Gran Roko", gde se nalaze vojne baze, piše "Ukdefencejournal".

Ovaj potez se poklopio s preusmeravanjem američkog deportacionog leta koji je trebalo da sleti na aerodrom "Maiquetía", ali je umesto toga upućen prema Portoriku. Posmatrači na društvenim mrežama sugerisali su da bi preusmeravanje moglo biti povezano sa prisustvom B-52, iako zvanična potvrda te veze još nije objavljena.

Događaj je usledio nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je tvrdio da je američki udar uništio mali brod koji je navodno prevozio narkotike blizu venecuelanske obale, pri čemu je poginulo šest osoba.

Profil leta odgovara dugogodišnjim treninzima i patrolama odvraćanja koje rutinski izvode B-52 iz baze "Barksdale" širom Kariba.

Foto: Profimedia

 

 

Takve misije često testiraju izdržljivost, navigaciju i koordinaciju sa regionalnim partnerima, dok avioni ostaju unutar međunarodnog vazdušnog prostora.

Međutim, blizina ove specifične patrole venecuelanskoj teritoriji i njena vidljivost na javnim platformama za praćenje sugerišu namernu vežbu slanja poruke o spremnosti i vojnom dometu SAD u regionu.

