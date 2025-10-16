Stariji meksički par postao je simbol nade nakon što je snamak na kojoj se vidi kako se u zagrljaju očajnički bore za preživljavanje tokom poplava koje su zahvatile njihovu kuću prošle nedelje, postala viralna.

Hilario Rejnosa i Elodia Rejes jedva su se izvukli iz poplava koje su opustošile središnji i istočni deo zemlje. Te su poplave odnele desetine života, a mnogi se još uvek vode kao nestali.

NJihova je kuća u Poza Riki u Verakruzu uništena, nakon čega su ih primili susedi.

- Jaka struja je došla i odnela je. Zaronio sam da je tražim, ali je nisam mogao pronaći - opisao je Rejnosa kako je tražio suprugu, koja ne zna da pliva, prenosi "France24".

- Taksist mi je rekao da je vidi. Tada sam viknuo da se ne miče jer stižem. I otplivao sam u tom smeru, rekao je.

A couple in Veracruz embraced while they waited to be rescued amid the deadly flooding in Mexico.



Local news reported that at least 64 people have died amid flooding and landslides, with 29 fatalities in Veracruz. pic.twitter.com/aN49wtNbg9 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 14, 2025

Supruzi je rekao da ga uhvati za vrat i tako je, s njom na leđima, otplivao do kuće. Popeli su se na krov i tamo ostali do zore. Voda im je dolazila do struka, a onda je stigla komšinica u čamcu.

- Došla je da nas spasi i odvela nas u svoju kuću. Tamo nas je primila, dala nam hranu. Tako ljubazna gospođa - rekla je Rejesova.

- Ponekad za neke ljude ni ne znate ko su, ali imaju dobro srce. To je ono najlepše - dodao je njen suprug.

Rejnosa sada traži pomoć za obnovu njihove kuće i ističe da ceni sve što ima.

- Hvala Bogu da je živa - rekao je.

Katastrofalne oluje u Meksiku, 47 poginulih, 38 nestalih, gradovi su potpuno odsečeni

Podsetimo, broj poginulih u poplavama u središnjem i istočnom Meksiku je naglo porastao na najmanje 64, a još se 65 ljudi vodi kao nestalo, saopštile su tamošnje vlasti početkom nedelje.

Zvaničnici su rekli da su obilne kiše uzrokovane spajanjem dve tropske oluje koje su se zahuktale uz zapadnu obalu Meksika, a koje su se dogodile na kraju neuobičajeno obilne kišne sezone koja je uzrokovala prelivanje reka i opasno nestabilne padavine.

Predsednica Klaudija Šajnbaum objavila je da su hiljade vojnika, zajedno s brodovima, avionima i helikopterima, raspoređene kako bi podržale tekuće spasilačke operacije.