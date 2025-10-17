Američki agenti za imigraciju i carinu (ICE) uhapsili su juče policajca iz predgrađa Čikaga za kojeg se sumnja da se nelegalno nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS).

Reč je o Radulu Bojoviću, poreklom iz Crne Gore, koji je radio kao policajac u Policijskoj upravi Hanover Parka, navodi DHS. Foto: Hanover Park Police Department

Ben Bergkvam, osnivač sajta "FrontlineAmerica.com" i voditelj emisije "Law & Border" na "Real America’s Voice News", bio je na licu mesta prilikom hapšenja Radula Bojovića i snimio trenutak kada su mu ICE agenti stavili lisice.

Kada je Bergkvam pitao Bojovića koliko dugo radi kao policajac, odgovorio je:

- Od 8. januara 2025. Upravo sam završio akademiju.

Bojović je potvrdio da je, prilikom zapošljavanja, predao dokumente o dozvoli za rad i obavestio da je ovlašćen da nosi vatreno oružje dok je na dužnosti.

Prilikom hapšenja je delovao potpuno mirno, nije se opirao i smireno je odgovarao na pitanja policije i novinara dok je istovremeno žvakao žvaku.

Kako je otkrio Ben Bergkvam, Bojović je rekao da voli Ameriku.

Bojović je, prema saopštenju, uhapšen tokom "ciljane akcije sprovođenja zakona" u sklopu operacije "Operation Midway Blitz", pojačane imigracione kontrole u državi Ilinois koja je započeta prošlog meseca.

Foto: Hanover Park Police Department

Prema informacijama DHS-a, Bojović je prekoračio rok važenja turističke vize za 10 godina i bio je dužan da napusti SAD još u martu 2015. godine.

U saopštenju se takođe navodi da je krivično delo nositi vatreno oružje ako se osoba nalazi u zemlji nelegalno.

Triša Mekloflin, pomoćnica sekretara DHS-a, izjavila je:

- Guverner DŽej Bi Pritzker ne samo da dozvoljava nasilnim ilegalnim imigrantima da terorišu zajednice Ilinoisa, već im dozvoljava i da rade kao policajci pod zakletvom. Radule Bojović je prekršio zakone naše zemlje i nelegalno živeo u SAD deset godina - kakva je to policijska stanica koja daje bedž i oružje kriminalnim ilegalnim imigrantima? Foto: Hanover Park Police Department

Imao je odobrenje

S druge strane, opština Hanover Park izdala je saopštenje u kojem tvrdi da je Bojović zaposlen u skladu sa svim saveznim i državnim zakonima i da je imao važeću dozvolu za rad izdatu od američke službe za državljanstvo i imigraciju (USCIS).Dodaje se i da opština nikada nije dobila obaveštenje od bilo koje savezne ili državne institucije da je Bojovićeva radna dozvola ikada opozvana.

Vraćaju ga na dužnost?!

Bojović je sada stavljen na administrativno odsustvo dok traju imigracioni postupci, a biće vraćen na dužnost ukoliko mu se dozvoli ostanak u SAD, navodi se u saopštenju opštine.

Iz opštinskih dokumenata se vidi da je Bojović u januaru primljen u penzioni fond policije Hanover Parka sa početnom platom od skoro 79.000 dolara godišnje, a u avgustu je diplomirao na Akademiji za sprovođenje zakona u predgrađu Čikaga (Suburban Law Enforcement Academy).

Ceremonija njegovog zvaničnog postavljenja za policajca bila je planirana za svečanu sednicu opštinskog odbora Hanover Parka u četvrtak uveče, ali je hapšenje izazvalo veliko interesovanje javnosti.

(Kurir/Daily Mail)

