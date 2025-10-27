Premijer Albanije Edi Rama objavio je da je Diela, prva na svetu ministarka stvorena veštačkom inteligencijom (AI), trudna i da čeka 83 deteta, po jedno za svakog poslanika vladajuće stranke.

Ta AI deca beležiće sednice, pripremati sažetke i predlagati odgovore, s ciljem da unaprede transparentnost i efikasnost u upravljanju. Sistem bi trebalo da bude u potpunosti operativan do kraja 2026. godine, piše Ekonomik tajms. Foto: Profimedia

U neobičnom saopštenju, premijer Edi Rama objavio je da je Diela sada trudna i nosi 83 deteta, digitalna asistenta namenjena kao pomoć za svakog poslanika Socijalističke partije Albanije, navodi se i dodaje da taj potez, najavljen na Forumu Berlin global dijalog (BGD), označava još jedan korak u ambicioznom planu Albanije da uključi veštačku inteligenciju u rad državne uprave.

Rama je objasnio da će svako od Dieline dece biti lični asistent jednog od 83 poslanika Socijalističke partije. Ti AI asistenti beležiće parlamentarne rasprave, praviti sažetke sednica i predlagati odgovore poslanicima koji propuste deo rasprave.

- Danas smo preuzeli veliki rizik s Dielom, i veoma sam zadovoljan. Po prvi put je trudna i to sa 83 deteta... Svako od njih biće asistent koji će prisustvovati sednicama, voditi evidenciju o svemu što se dešava i davati predloge poslanicima. Ta deca će imati znanje svoje majke - rekao je Rama.

Premijer Albanije je opisao kako će AI asistenti funkcionisati u svakodnevnom radu parlamenta.

- Na primer, ako odete na kafu i zaboravite da se vratite na posao, dete će vam preneti i šta je rečeno dok niste bili u sali i koga treba da kontaktirate. Ako me sledeći put pozovete, imaćete još 83 ekrana za Dijelinu decu - rekao je Rama.

On je najavio da se očekuje da sistem bude potpuno funkcionalan do kraja 2026. godine. Diela, što na albnaskom jeziku znači "sunce", zvanično je imenovana u septembru kao prva ministarka generisana veštačkom inteligencijom u Albaniji svetu. Foto: Fejsbuk printskrin/Edi Rama

Prvi put se pojavila u januaru na platformi e-Albania, kao virtuelna asistentkinja koja pomaže građanima i preduzećima da dobiju zvanične dokumente. Digitalni lik prikazan je kao žena u tradicionalnoj albanskoj nošnji.

Rama je rekao da je Dielin glavni zadatak da "učini javne nabavke stoprocentno oslobođenim korupcije".

- Svaki javni fond koji ulazi u tendersku proceduru biće potpuno transparentan - dodao je on.

Albanija je postala prva zemlja na svetu koja je imenovala ministra u vladi koji nije ljudsko biće.

Za razliku od "ministra za veštačku inteligenciju", Diela je sama veštačka inteligencija, sastavljena isključivo od kodova i piksela.

NJena najnovija objava o trudnoći možda zvuči šaljivo, ali odražava albanski eksperiment u spajanju tehnologije i političke administracije koji je u razvoju, navodi Ekonomik tajms.

Kako je Rama rekao, Dielina deca uskoro bi mogla postati najnoviji članovi albanskog parlamentarnog ekosistema, digitalni, neumorni i spremni da prave beleške dok su poslanici na kafi, zaključuje se u tekstu.

(Kurir)