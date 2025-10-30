Belgijski ministar odbrane Teo Franken svađao se na društvenim mrežama sa bivšim ruskim predsednikom i sadašnjim zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrijem Medvedevim.

Sve je počelo kada je Franken tvrdio da će NATO "sravniti Moskvu sa zemljom" ako Rusija ikada napadne Brisel. Foto: Profimedia

Kada su ga direktno pitali da li se plaši da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da pokrene konvencionalni raketni napad na Brisel, njegov odgovor je bio nedvosmislen:

- Ne, jer bi onda pogodio srce NATO-a, a onda bismo sravnili Moskvu sa zemljom.

Rusi testiraju Posejdon

Ovo je izazvalo žestoku reakciju Medvedeva, koji je Frankena nazvao "imbecilom". Podsetio je da je ove nedelje testiran ruski nuklearni supertorpedo Posejdon. Naglasio je da je to "pravo oružje sudnjeg dana".

Američki i ruski zvaničnici opisuju Posejdon kao novu kategoriju oružja sposobnog da pokrene radioaktivne plimske talase koji bi učinili pogođene priobalne gradove nenastanjivim.

Franken je jutros uzvratio Medvedevu u objavi na Instagramu, rekavši:

- Ruski nasilnik na čelu ne prestaje da preti i vređa. NATO nije u ratu sa Ruskom Federacijom i svakako ne želi da bude... Ali princip našeg saveza "uzvraća udarac" je nesporan već 76 godina. To sam i mislio i ne povlačim ni reč.

Pored toga, Franken je podelila pesmu "Calm Down" američke pevačice Selene Gomez.

