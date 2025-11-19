Nataša Aksentijević iskreno je govorila o tome koliko savremeno roditeljstvo i manjak discipline utiču na ponašanje dece, ističući da je ključ u postavljanju jasnih granica, vraćanju autoriteta u porodici i školama.

- Pa u školama se priča na razne teme, sad zavisi koju školu izaberete i koliko imate sreće da dobijete dobrog učitelja. Ja sam sa ćerkom imala baš veliku sreću, dobili smo učiteljicu koja ih usmerava na pravi način, od muzike, do filmova. Ja mislim da deci treba oduzeti mobilne telefone, da treba vratiti to da dete smemo da udarimo, ne mislim da ga krvnički bijemo i udaramo glavom o zid, nego što se kaže - "batina je iz raja izašla" - počela je glumica, pa dodala: Foto: V. Danilov

- Deca su izuzetno nevaspitana otkako su im rekli da imaju neka prava, a niko im nije objasnio da imaju i obaveze. Znači, vratiti autoritet prvo ljudima koji rade sa njima u školama, a zatim i roditeljima. Treba objasniti modernim roditeljima da deca nisu nikakvi trofeji, prinčevi i prinecze, nego da moraju da im se postave granice, i baciti ih na sport. Ja mislim da je važno da deca budu zauzeta, da imaju obaveze i da se bave sportom. Kada tako vaspitate decu, dođete do toga da imate ćerku, kao i ja, i kada joj zvoni Vajber grupa, gde su BFF, FFF drugarice, one se zovu po ceo dan, vise u čet-kolu i ona samo kaže: "Jao smaračice", i uzme loptu i ode napolje da se igra - rekla je Nataša Aksentijević. Foto: Jutjub printskrin/ Grand Magazin Tv Grand

- Ono što treba da shvatimo je da je pornografija fabrika za novac i da to tako i predstavimo deci i da im objasnimo da je pitanje pornografije i gde živite. Na primer, u Africi, ljudi hodaju goli, sa nakitom oko ruku i nogu, i to tamo nije uopšte pornografski. Bitno je da se zaštitimo od svih tih umova koji su tu zbog drugih ciljeva i da se to sankcioniše, a deca moraju da prođu kroz ta istraživanja - ispričala je glumica svojevremeno.

