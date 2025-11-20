Ceca Ražnatović u najnovijoj epizodi svoje emisije otkrila je detalj iz porodičnog života koji je odmah privukao pažnju javnosti. 

Regionalna muzička zvezda ugostila je "momke devedesetih" - Nenada Kneževića Kneza, Ivana Gavrilovića i Bakija B3 i upravo je u ležernoj, prijateljskoj atmosferi progovorila je o temi koja je mnoge iznenadila, da njen sin Veljko Ražnatović više ne živi u Titelu.

Veljko, koji sa suprugom Bogdanom i trojicom sinova poslednjih godina gradi skladan porodični život, odlučio je pre izvesnog vremena da napusti Bogdanino rodno mesto. Ovaj vojvođanski gradić bio je njihova oaza mira i mesto na kojem su podizali decu i stvarali zajedničke uspomene. 

Foto: ATA images

 

 

Iako nije otkriveno gde se trenutno nalaze, javnost sada zna da je porodica Ražnatović napustila Titel.

Sve je otkriveno spontano, tokom razgovora u emisiji, kada je Baki podelio anegdotu iz svog života i pomenuo da već devet godina živi u Banjaluci, u rodnom gradu svoje supruge. Ceca je tada uz osmeh dodala komentar koji je izazvao veliku pažnju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Ooo, ti si prizetko, prizetko, uvalio si se kod tašte i tasta. Tako se kaže kad odeš kod ženinih da živiš. Prizetko. I moj Veljko je do skoro bio prizetko, živeo u Titelu - rekla je kroz osmeh Ceca, otkrivajući na najjednostavniji i najneposredniji način da se njen sin i snaja više ne nalaze u ovom mestu.

Ovaj komentar, izrečen u duhu šale i porodične topline, odmah je pokrenuo lavinu pitanja i pretpostavki. Ipak, Ceca nije želela da otkrije više detalja, ostavljajući javnosti samo blagu naznaku da je porodična svakodnevica njenog sina doživela veliku promenu.

Jedno je sigurno - gde god bili, Veljko i Bogdana predano grade svoj porodični život, a Cecin ton pun ponosa pokazuje da ih na tom putu neizmerno podržava.

(Story)

