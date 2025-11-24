U Batajnici je najavljeno širenje i uređenje kompleksa novog groblja, u okviru kog će biti izgrađena i kapela, kao i izgradnja crkve, saopšteno je iz Opštine Zemun.

Groblje obuhvata parcelu od 11,5 hektara na lokaciji od Ulice braće Smiljanić prema auto-putu. U prvoj fazi radova projektom je predviđena izgradnja ceremonijalnog objekta – kapele. Foto: Shutterstock

Površine za sahranjivanje zauzimaće oko 50 odsto ukupnog dela parcele. Biće napravljeni rozarijumi i kolumbarijumi, kao i "vrt sećanja".

Celokupno uređenje i izgradnja podeljeni su u šest faza realizacije. Novo groblje biće u sistemu brige i održavanja JKP-a "Pogrebne usluge".