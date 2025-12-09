Melanija Tramp, prva dama SAD, oduvek je glasno govorila o imigracionom putu koji je prošla. Stoga, kada je republikanski senator Berni Moreno predstavio Zakon o isključivom državljanstvu, predlog nije podigao prašinu samo zbog svog smelog stava, već i zbog ličnih implikacija koje bi mogao da ima za predsedničku porodicu.

Zakon, koji bi ukinuo dvojno državljanstvo u Americi, proglašava da "radi očuvanja integriteta nacionalnog državljanstva, lojalnost Sjedinjenim Državama mora biti nepodeljena". Melaniji Tramp i njenom sinu Baronu, koji oboje imaju dvojno državljanstvo, ovo bi moglo teško da padne.

Od Slovenije do Bele kuće

Melanija, rodom iz Slovenije, postala je američka državljanka 2006. nakon godina provedenih u američkom imigracionom sistemu. Stigla je s turističkom vizom, a kasnije je imala višestruke radne vize zbog svoje manekenske karijere.

Uprkos navodno komplikovanim osećanjima njenog supruga Donalda Trampa prema njenim slovenačkim korenima, Melanija je zadržala slovenačko državljanstvo i pobrinula se da Baron uradi isto. Prema "Vašington postu", to bi Baronu trebalo da pruži više profesionalnih opcija i mogućnosti.

Slovenačka veza nije samo pravna formalnost. Građani njenog rodnog grada Sevnice i dalje s ponosom govore o Melaniji Tramp.

- Iz prosečnog slovenačkog grada dosegla je vrh SAD, to bi mladima trebalo da pokaže da ako se potrude, mogu da postanu šta god žele - rekao je gradonačelnik Sevnice, Srečko Očvirk, u intervjuu za AFP.

Nemoguć izbor za prvu damu

Zakon o isključivom državljanstvu preti da će Melaniju naterati na nemoguć izbor, gde će morati da bira hoće li zadržati svoje slovenačke korene ili da u potpunos prihvati američko državljanstvo prema novom zakonu. Zakon će, ako bude usvojen, stupiti na snagu 180 dana nakon potpisivanja.

Majkl Vajlds, imigracioni advokat koji je zastupao Melaniju u njenom procesu oko državljanstva, rekao je za "NJuzvik": Foto: Profimedia

- Zakon bez zakonske snage samo je parče papira... Sjedinjene Države jedna su od mnogih zemalja koje dozvoljavaju svojim građanima da imaju dvojno državljanstvo, bilo stečeno izborom naturalizacije ili po rođenju.

Senator Moreno, koji je predložio zakon, i sam je migrant. Rodom iz Kolumbije, Moreno se preselio u SAD s pet godina i postao državljanin sa 18 godina, te se kasnije odrekao kolumbijskog državljanstva.

- Biti američki državljanin čast je i privilegija, a ako želite da budete Amerikanac, to je sve ili ništa. Vreme je da zauvek okončamo dvojno državljanstvo - rekao je Moreno.

