Ipak neke njegove kolege nisu tako ozbiljno shvatile zadatak, pa je Desingerica odlučio da dođe u trenerci. Pitali su Osmana da to prokomentariše.

- Baš će biti pored mene je l'? (smeh). Pa dobro, to je njegova muzika, možda to zahteva tako - rekao je Osman Hadžić kroz smeh.

Osmana su potom pitali da sumira 2025. godinu, a on je otkrio da je na poslovnom planu bila uspešna, ali da je privatno izgubio neke bliske ljude. Foto: Jutjub printskrin/Gold Music TV

- Jako dobra, ali i tužna godina. Izgubili smo neke drage ljude, među njima je i Halid Bešlić. Profesionalno je jako dobra godina, snimio sam 4 nove pesme, slušaju se, radim dosta - priznao je on i otkrio da li se čuje sa Halidovom suprugom, Sejdom.

- Čujem se sa Dinom (sin Halida Bešlića i Sejde), redovno. Ona je u Nemačkoj kod Dina, okej je. Mislim da je dobro, čim je mogla da ode u Nemačku kod njih u posetu, znači da je dobro - rekao je Osman Hadžić.

(Telegraf)

