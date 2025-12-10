Hrvatska radiotelevizija saopštila je da je pevačica Karolina Ilić izbačena iz takmičenja Dora 2026, na kojem je trebalo da se pojavi sa pesmom "Breathe Her In". Razlog.

Organizatori navode da je njen "greh" zbog koga je diskvalifikovana veoma jednostavan — ne ispunjava osnovni uslov iz pravilnika, jer nema hrvatsko državljanstvo.

Umesto Karoline — prva rezerva

Na njeno mesto uskače pevač Gabrijel Ivić, koji će se publici predstaviti numerom "Light Up", navodi se u zvaničnom saopštenju HRT-a.

Pesmu koju je Karolina trebalo da izvede potpisuje zajedno sa kompozitorom Gabrielom Otosonom, a numera je originalno nastala na engleskom jeziku.

Ko je zapravo Karolina Ilić?

Iako nosi hrvatske korene, Karolina živi u Švedskoj i tamo gradi muzičku karijeru. Stvara muziku na engleskom, švedskom i srpskom jeziku, ali domaća publika je gotovo i ne poznaje.

Na Instagramu je prati više od 10.000 ljudi, a pratioci je najviše viđaju na fotografijama sa njenom partnerkom — brazilskom manekenkom Ingrid Marins, koja iza sebe ima modne angažmane za neke od najpoznatijih svetskih brendova.

Borba protiv osude najbližih

Karolina je proteklih godina prošla kroz veliku transformaciju i drastično promenila svoj fizički izgled. Ošišala je kosu, uradila operaciju grudi i posvetila se treninzima. Upravo njena potreba da se oseća udobno u svom telu dovela ju je u situaciju da je ne prihvate najbliži.

- Porodica mi je zabranila da objavljujem fotografije bez majice nakon operacije gornjeg dela tela. Danas ih više ne slušam - otkrila je u jednom videu.

(Kurir/Story.hr)