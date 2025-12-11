Umro je Mladen Kosmajac otac Stefana i Radeta Kosmajca, koji su se ovim bolnim povodom oglasili na društvenim mrežama.

Braća ne kriju tugu zbog gubitka voljenog oca, a prvi se na društvenim mrežama tužnim povodom oglasio Rade Kosmajac.

- Oče moj, hvala ti za sve što si me naučio... Da nije bilo tebe ne bih ni ja bio tu gde jesam. Voli te tvoj sin. Za mene ćeš uvek ostati jako, jako blizu - poručio je on. Foto: Instagram printskrin/rade.kosmajac

Mladen Petrović Kosmajac je rođen 2. oktobra 1942. u Nemenikućama. Odrastajući kao ratno siroče, osetio je svu gorčinu borbe za život i svu lepotu druženja sa ljudima gladnim pesme i ljubavi.

Trag koji je Mladen ostavio u svetu muzike živeće večno.

Tokom života bio je velika podrška sinovima u ostvarenju njihovim muzičkih snova, a ekipa Granda se u sito uverila i dok je naslednika bodrio na snimanju svakog spota.

- Tata mene savetuje da ne tražim savet, tata uvek priča, ja to slušam pažljivo, njegove kritike pouke skupljam i saberem na jedno mesto i to sve ispadne kako treba - rekao je Stefan jednom prilikom za "Grand".

(Blic)

