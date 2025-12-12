Na javnom skupu u Karakasu, venecuelanski lider je u prvom delu obraćanja delovao raspoloženo i bezbrižno. Pred okupljenom masom pevao je poznatu pesmu „Don’t Worry, Be Happy“ i plesao, što je izazvalo aplauze i oduševljenje prisutnih. Međutim, atmosfera se ubrzo naglo promenila.

Maduro je zatim uzeo u ruke mač Simona Bolivara, legendarnog revolucionara i nacionalnog heroja Venecuele, i prešao na znatno ratoborniji ton. Poručio je da je venecuelanski narod spreman da se suprotstavi Sjedinjenim Američkim Državama, koristeći izraz da će „razbiti zube Severnoameričkoj imperiji“.

Ove izjave usledile su svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da su američke snage zaplenile tanker koji je prevozio venecuelansku i iransku naftu u blizini obala Venecuele. Prema navodima Vašingtona, operacija je sprovedena zbog kršenja međunarodnih sankcija.

Američka državna tužiteljka Pem Bondi potvrdila je da je tanker zaplenjen upravo iz tog razloga, naglašavajući da Sjedinjene Države nastavljaju da sprovode sankcije protiv režima u Karakasu i njegovih saveznika.

Zvanični Karakas reagovao je burno. Ministarstvo spoljnih poslova Venecuele ocenilo je američku akciju kao „drsko razbojništvo“ i „čin međunarodne piraterije“. U saopštenju je navedeno da Sjedinjene Države, prema njihovom tumačenju, nastavljaju dugogodišnju politiku pokušaja otimačine prirodnih bogatstava Venecuele. Foto: Profimedia

Napetost u regionu dodatno podgreva i niz američkih pomorskih operacija koje se poslednjih meseci sprovode u karipskom i južnoameričkom području. Vašington tvrdi da su mete tih akcija plovila koja koriste, kako navode, „narkoterorističke mreže“.

Međutim, prema podacima agencije Reuters, od septembra prošle godine u tim operacijama život je izgubilo više od 80 ljudi, što je dodatno pojačalo kritike i optužbe na račun američkog vojnog prisustva u regionu.

