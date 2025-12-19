Jedna nemačka pokrajina je još pre nekoliko godina odlučila da preispita tradicionalne načine zimskog održavanja puteva, što je dovelo do rešenja koje danas privlači pažnju širom Evrope.

U pitanju je otpadna salamura koja nastaje tokom proizvodnje kiselih krastavaca, a koja je ranije završavala u kanalizacionoj mreži. Danas se ta ista tečnost koristi za sprečavanje poledice i unapređenje bezbednosti u saobraćaju tokom zimskih meseci u Bavarskoj.

Pre upotrebe, rasol prolazi kroz posebno postrojenje gde se filtrira i dodatno prečišćava, nakon čega se kao gotov rastvor isporučuje putarskim službama. Na taj način smanjuje se količina soli koja se ispušta u životnu sredinu, ali i potrošnja novih, svežih resursa.

Foto: Profimedia

 

 

Prema navodima nemačkih institucija, količina ove tečnosti dovoljna je da snabdeva centre za održavanje auto-puteva u krugu od 85 kilometara oko grada Dingolfinga (blizu 20.000 dušatokom čitave zimske sezone.

Efekti ove prakse već su merljivi. Tokom zime 2023/24. godine, zahvaljujući upotrebi salamure, ušteđeno je oko 180 tona soli i približno 1,5 miliona litara vode, što predstavlja važan korak ka održivijem upravljanju putnom infrastrukturom.

Primer iz Bavarske pokazuje kako industrijski nusproizvodi, umesto da postanu otpad, mogu dobiti novu svrhu i postati deo ekoloških rešenja, čak i u oblastima gde se to ranije nije očekivalo, piše Revijahak.

(BizPortal)

 

