U prvoj "turi" dokumenata pojavila su se brojna poznata imena, uključujući bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, britanskog princa Endrjua, kao i muzičare Mika DŽegera i Majkla DŽeksona, piše Bi-Bi-Si.

Iako su objavljene hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i istražne izveštaje, snažno su redigovani, dok su neki u potpunosti zacrnjeni, a prema CBS-u, njih najmanje 550.

Zvaničnicima je dozvoljeno da rediguju materijale radi zaštite identiteta žrtava ili aktivnih istraga, ali zakon nalaže da takve redakcije moraju biti objašnjene, što do sada nije učinjeno.

Ministarstvo pravde priznalo je da neće moći da objavi sve dokumente do propisanog roka. Zamenik državnog tužioca Tod Blanš izjavio je da je objavljeno "nekoliko stotina hiljada stranica", a da se "još nekoliko stotina hiljada" očekuje u narednim nedeljama.

Naglasio je da ministarstvo pažljivo proverava svaku stranicu kako bi se obezbedilo da "svaka žrtva, njeno ime, njen identitet, njena priča, u meri u kojoj treba da bude zaštićena, bude u potpunosti zaštićena".

Kašnjenje je izazvalo frustracije kod političara sa obe strane političkog spektra. Kongresmen Ro Kana, koji je zajedno sa republikancem Tomasom Masijem predvodio inicijativu za objavljivanje spisa, izjavio je da "masovno objavljivanje dokumenata DOJ-a u obimu od stotina hiljada stranica nije u skladu sa zakonom" i da su sve opcije na stolu, uključujući i mogući krivični progon odgovornih.

Klinton na fotografijama u bazenu i đakuziju

Među objavljenim materijalima nalazi se i nekoliko fotografija bivšeg američkog predsednika Bila Klintona. Na jednoj od njih pliva u bazenu, dok na drugoj leži u nečemu što liči na đakuzi.

Takođe se pojavila i slika koja prikazuje Bila Klintona u haljini i na visokim potpeticama, za koju se ranije navodilo da pripada Epštajnu.

Čudan portret je delo australijsko-američke umetnice Petrine Rajan Klajd, a nosi naziv "Raščlanjeni Bil".

Nije poznato kada ga je Epštajn kupio ni zbog čega, ali zanimljvo je da slika krije nekoliko detalja koji jasno aludiraju na najveći skandal koji je Klinton preživeo tokom mandata - seks afera sa Monikom Levinski.

Prvo, za pozadinu je izabran Ovalni kabinet Bele kuće - jasna aluzija na period od 1993. do 2001. godine kada je Bil Klinton bio na čelu SAD kao 42. predsednik u istoriji zemlje.

Drugo - plava haljina. Boja nije slučajno izabrana. Plava haljina bila je ključan dokaz afere Levinski. Naime, bivša stažistkinja u Beloj kući nakon seksualnog odnosa sa tadašnjim predsednikom sačuvala je plavu haljinu koju je nosila toga dana, jer se na njoj navodno nalaze tragovi Klintonove spreme. Foto: Profimedia Klinton i Monika Levinski

Kako je kasnije izjavila, haljnu je sačuvala na nagovor prijateljice, da bi imala dokaz da se pomenuti čin uopšte dogodio. Pomenuta haljina oduzeta joj je tokom istrage koja je usledila zbog ovog skandala i nikada joj nije vraćana.

Takođe, plava haljina sa slike slična je glamuroznoj haljini koju je nosila njegova supruga Hilari Klinton na jednom događaju 2009. godine.

Inače, pomenuta slika je tajno snimljena u 65 miliona dolara vrednoj vili DŽefrija Epštajna u oktobru 2012. godine, sedam godina pre nego što je optužen da upravlja lancem za trgovinu seksom maloletnih devojaka.

Žena koja je medijima otkrila sliku rekla je da je bila šokirana kad je videla portret kroz otvorena vrata dok je prolazila kroz kuću sa svojim poslovnim partnerom.

- To je bio Bil Klinton. Bilo je šokantno - to je definitivno bila njegova slika. Bila je to vrlo provokativna, seksualna slika. Nosio je potpetice, plavu haljinu, a ruka mu je bila u čudnom položaju - rekla je ona za "Dejli mejl".

Važno je napomenuti da pojavljivanje imena ili fotografije u spisima ne podrazumeva nužno krivicu, a mnogi od identifikovanih negirali su bilo kakvo nedelo.

Klinton je više puta fotografisan sa Epštajnom tokom devedesetih i ranih dvehiljaditih godina, ali ga nijedna od Epštajnovih žrtava nikada nije optužila za nedela, a on je negirao da je znao za njegove zločine. NJegov portparol Anhel Urenja komentarisao je nove fotografije, navodeći da su stare više decenija. Foto: Profimedia

- Mogu da objave koliko god žele mutnih fotografija starih više od 20 godina, ali ovo nije o Bilu Klintonu. Nikada nije bilo, niti će biti - napisao je Urenja na društvenim mrežama. Foto: Profimedia

- Postoje dve vrste ljudi. Prva grupa nije znala ništa i prekinula je veze sa Epštajnom pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo. Druga grupa je nastavila odnose s njim i nakon toga. Mi smo u prvoj. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe to neće promeniti. Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP Klinton i Epštajn

Sudski dokumenti pominju Trampa i maloletnu devojčicu

U objavljenim spisima nalaze se i sudski dokumenti koji pominju američkog predsednika Donalda Trampa. U njima se navodi da je Epštajn navodno upoznao četrnaestogodišnju devojčicu sa Trampom u njegovom odmaralištu Mar-a-lago na Floridi tokom devedesetih godina.

Prema dokumentu, Epštajn je gurnuo Trampa laktom i, govoreći o devojčici, zaigrano ga upitao: "Ova je dobra, zar ne?". Tramp se, navodno, nasmešio i klimnuo glavom u znak saglasnosti.

U tužbi podnetoj 2020. godine protiv Epštajnove zaostavštine i Gilejn Maksvel navodi se da su se "oboje nasmejali" i da se devojčica osećala nelagodno, ali da je "u to vreme bila premlada da shvati zašto". Foto: Tanjug/House Oversight Committee via AP

Nema direktnih optužbi protiv Trampa

Žrtva u podnesku ne iznosi nikakve direktne optužbe protiv Trampa, a ni druge Epštajnove žrtve ga nisu optuživale. Tramp je ranije izjavio da je bio Epštajnov prijatelj godinama, ali da su se posvađali oko 2004. godine, te je dosledno negirao bilo kakvu povezanost sa njegovim zločinima.

Zanimljivo je da je Trampov izborni štab na društvenim mrežama umesto toga objavljivao fotografije Bila Klintona iz novih spisa.

Princ Endrju, Majkl DŽekson i Mik DŽeger u Epštajnovom društvu

Jedna od objavljenih fotografija navodno prikazuje Endrjua Mauntbaten-Vindžora, poznatijeg kao princ Endrju, kako leži preko pet osoba čija su lica redigovana. Iza njih stoji osuđena Epštajnova saradnica Gilejn Maksvel. Princ Endrju se godinama suočava sa pitanjima o svom prijateljstvu sa Epštajnom, ali je više puta negirao bilo kakvo nedelo. Foto: Profimedia Princ Endrju i Gilejn Maksvel

Novi dokumenti sadrže i brojne fotografije Epštajna sa drugim poznatim ličnostima. Poznato je da je finansijer imao veze u svetu zabave, politike i biznisa. Na fotografijama se pojavljuju Majkl DŽekson, Mik DŽeger, Dajana Ros i glumac Kris Taker.

Na jednoj fotografiji Epštajn pozira sa DŽeksonom, dok se na drugoj pevač grupe Roling Stouns, Mik DŽeger, nalazi u društvu Bila Klintona. Glumac Kris Taker snimljen je kako sedi pored Klintona za stolom, ali i na pisti aerodroma sa Gislejn Maksvel. Foto: Profimedia

Nije jasno gde su i kada fotografije nastale, niti u kom kontekstu. Takođe, nije poznato da li je Epsšajn bio direktno povezan sa svim tim osobama ili je samo prisustvovao istim događajima.

"Epštajn je pretio da će mi zapaliti kuću"

U spisima se nalazi i izveštaj FBI-ja iz 1996. godine koji se odnosi na Mariju Farmer, jednu od prvih osoba koje su prijavile Epštajna. Farmer, umetnica koja je radila za njega, prijavila je da je ukrao lične fotografije koje je snimila svojih sestara, tada starih 12 i 16 godina.

U prijavi je navela da veruje kako je fotografije prodao i da joj je pretio.

- Epštajn sada preti da će joj, ukoliko ikome kaže za fotografije, zapaliti kuću - navodi se u izveštaju. Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP Gilejn Maksvel i Epštajn

Farmer je potvrdila da se radi o njenoj priči i izjavila da se, nakon gotovo 30 godina, oseća "iskupljeno".

