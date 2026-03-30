Američki ekonomista DŽefri Saks upozorio je Ujedinjene Arapske Emirate da se ne mešaju u rat, navodeći neposrednu opasnost za Dubai i Abu Dabi, za koje kaže da su zamišljeni kao turističke destinacije, a ne kao utvrđene vojne zone. U razgovoru za ANI, Saks je rekao da su se Emirati doveli u „apsurdnu situaciju“ svrstavajući se uz SAD i Izrael i da nastavljaju da prave još veće greške.

- U osnovi, Dubai i Abu Dabi bi mogli biti uništeni ako Emirati krenu u rat. To su odmarališta, turističke destinacije, a ne utvrđene zone protivraketne odbrane. To su mesta gde bogati ljudi dolaze da se zabavljaju i ulažu novac. Ulazak u ratnu zonu poništava samu svrhu mesta poput Dubaija. Emirati su se doveli u apsurdnu situaciju sa širom otvorenim očima i, uz to, nastavljaju da prave iste greške - rekao je.

"Fatalno prijateljstvo sa SAD“

Saks vidi odluku zemalja Zaliva da se udruže sa SAD kroz Abrahamov sporazum kao "poziv na katastrofu“ jer ih je učinio zavisnijim od američke zaštite, što je na kraju dovelo do onoga što je bivši američki državni sekretar Henri Kisindžer nazvao "fatalnim prijateljstvom“.

- Pridržavanje takozvanog Abrahamovog sporazuma, odnosno stajanje na stranu Izraela i Sjedinjenih Država u tako napetim političkim okolnostima, bio je poziv na katastrofu za Emirate. Međutim, suština je da su vlade Zaliva sve stavile na mapu američke zaštite. To je njihova osnovna opklada. Računali su: 'Imamo američke vojne baze, one će nas zaštititi. Zato možemo da radimo šta želimo i da pravimo dogovore kako nam odgovara, bez brige.' To je fundamentalno pogrešna procena“, rekao je Saks.

- Svakog dana ponavljam čuvenu Kisindžerovu izreku, pa ću je ponoviti i sada: opasno je biti neprijatelj Sjedinjenih Država, ali biti njihov prijatelj je fatalno - dodao je.

Istrajavanje na gubitničkoj strategiji

Saks je savetovao Emiratima da ne istraju u "gubitničkoj poziciji“ i da razumeju situaciju kako bi zaštitili sopstvenu bezbednost.

- Ne želim da budem pogrešno shvaćen, ali je naivno objaviti da ćete se pridružiti naporima protiv 'zlih Iranaca' i istovremeno potvrditi posvećenost ulaganju triliona dolara u Sjedinjene Države. Hajde, molim vas. Dosta je bilo. Zaštitite se. Shvatite situaciju. Da li zaista mislite da je istrajavanje na gubitničkoj strategiji pravi put u ovom trenutku? I to je upravo ono što oni rade - rekao je.

Teheran takođe šalje upozorenja

Saksova procena poklapa se sa pojačanom retorikom iz Teherana. 20. marta, iransko Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je zvanično upozorenje zemljama zapadne Azije, zahtevajući da spreče Sjedinjene Države da koriste lokalne vojne baze za napad na Iran. Teheran tvrdi da su baze "koren trenutne krize" i da bi njihovo korišćenje za napade predstavljalo saučesništvo u agresiji.

🚨 IRANIAN DRONES STRIKE DUBAI FINANCIAL DISTRICT



Reports say Iranian kamikaze drones struck the Dubai International Financial Centre (DIFC) early this morning.



• DIFC is the core financial hub of the UAE

• The strike signals Iran is expanding attacks beyond Israel to major… pic.twitter.com/Kt312qFN5T — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 13, 2026

- Portparol Ministarstva spoljnih poslova naglašava hitnu potrebu da zemlje u regionu deluju kako bi sprečile Ameriku i cionistički režim da nastave da koriste svoju teritoriju i objekte za vojnu agresiju protiv Irana - saopštilo je iransko ministarstvo u objavi na Platformi "Iks". Portparol je takođe upozorio da bi zemlje koje su domaćini američkih vojnih baza mogle da se suoče sa posledicama ako se ti objekti koriste za napad na Iran.

Zalivske države su osudile iranske napade na njihovu energetsku infrastrukturu, signalizirajući snažniju podršku SAD u sukobu.

Ko je DŽefri Saks?

DŽefri Saks je američki ekonomista i profesor na Univerzitetu Kolumbija u NJujorku. Rođen je 1954. u Detroitu, a doktorirao je ekonomiju na Harvardu, gde je kasnije predavao. Tokom 1980-ih i 1990-ih bio je poznat po savetovanju vlada u tranziciji, uključujući Boliviju, Poljsku i Rusiju, posebno o ekonomskim reformama nakon raspada socijalističkih sistema.

Od 2002. godine vodi Institut za Zemlju na Kolumbiji, a poznat je i po svom radu na globalnom razvoju, borbi protiv siromaštva i klimatskim politikama. Bio je specijalni savetnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za ciljeve održivog razvoja.

Zbog svoje duge akademske karijere, međunarodnih savetodavnih uloga i javnog uticaja, često se opisuje kao jedan od vodećih ekonomista na svetu.

(Indeks)

