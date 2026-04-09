Harvardska studija pokazala je da mišišna masnoća, odnosno vrsta masnoće koja se nakuplja duboko u mišićima, može da se nalazi i kod ljudi sa vitkom figurom i nosi značajan rizik za zdravlje srca.

Istraživači su ovu mast uporedili sa prošaranošću mesa, kakva se često vidi kod kvalitetnog junećeg ili svinjskog mesa - dok je u kulinarstvu cenjena zbog sočnosti i ukusa, u ljudskom telu predstavlja ozbiljnu pretnju. Svako povećanje ovih masnoća za samo jedan odsto povećava rizik od ozbiljnih srčanih oboljenja za čak sedam odsto. Posebno su ugrožene žene, kod kojih ovaj tip masnoće može da izazove srčani udar ili srčanu insuficijenciju, bez obzira na indeks telesne mase (BMI).

Zanimljivo je da potkožna masnoća, koja se nalazi ispod kože, ne nosi isti rizik. Ovo ukazuje da je lokacija masnih naslaga u telu mnogo važnija od same količine masnoće kada je zdravlje srca u pitanju.

Kako masnoća unutar mišića ugrožava srce?

Za razliku od potkožne masti, mast unutar mišića uzrokuje hronične upale i insulinsku rezistenciju, koji su glavni faktori rizika za razvoj srčanih bolesti. Takođe, ona narušava mikrocirkulaciju srca i otežava njegov rad.

Profesorka dr Vivijani Takveti, vodeći autor studije, naglašava da je sastav tela ključan za procenu rizika.

- Mišićna masnoća utiče na male krvne sudove u srcu i time povećava rizik od srčanog zastoja i smrtnog ishoda - izjavila je.

Uticaj lekova za mršavljenje

Studija je takođe ukazala na potencijalni problem kod lekova za mršavljenje. Naime, neki od tih lekova smanjuju ukupnu telesnu masoću, ali mogu da smanje i mišićnu masu, što može dodatno da poveća nivo mišićne masti i negativno utiče na zdravlje srca.

Harvardski istraživači ističu da se BMI ne može smatrati pouzdanim pokazateljem rizika od srčanih oboljenja, posebno kod žena. Visok BMI može da ukazuje na manje opasne vrste masti, dok skrivena masnoća u mišićima vitkih ljudi predstavlja mnogo veću pretnju.

Pomoću CT skenera, istraživači su analizirali sastav tela kod više od 650 ispitanika koji su se žalili na bol u grudima i otežano disanje. Kod osoba sa višim nivoom mišićne masnoće uočena je veća verovatnoća za koronarnu mikrovaskularnu disfunkciju (CMD), stanje koje pogađa male krvne sudove u srcu.

Podaci su pokazali jasnu vezu - svako povećanje masnoće u mišićima za jedan odsto povećava rizik od CMD za dva odsto, a rizik od opasnih srčanih bolesti za sedam odsto.

Šta možete da učinite za zdravlje srca?

Ovo istraživanje ukazuje na važnost redovnih pregleda i naprednih dijagnostičkih metoda koje analiziraju raspored masti u telu, a ne samo ukupnu težinu. Održavanje mišićne mase i smanjenje skrivene masnoće u mišićima mogu da budu ključ za zdravo srce.

Za vitke osobe, ovo je jasan signal da bi prioritet trebalo da budu izbalansirana ishrana i vežbanje, odnosno holistički pristup zdravlju koji jača mišiće i smanjuje nivo unutrašnje masti. Izgled može da zavara, poručuju istraživači, a skrivena masnoća unutar mišića je podsetnik da vitkost ne znači automatski sigurnost.

