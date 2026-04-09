Na listi su se našli i specijaliteti iz Meksika, Grčke, Francuske, Argentine.

Tu su i čak dva tradicionalna jela iz Gruzije.

Kompletan spisak je sledeći:

1. Svrljiški belmuž, Srbija
2. Kačapuri, Gruzija
3. Banica sa sirom, Bugarska
4. Saganaki, Grčka
5. Provoleta, Argentina
6. Fokača sa sirom, Italija
7. Half-and-Half Fondu, Švajcarska
8. Fondu, Francuska
9. Guruli kačapuri, Gruzija
10. Kesadilja, Meksiko

Svrljiški belmuž je tradicionalno jelo iz planinskih krajeva jugoistočnog dela Srbije, koje se nalazi na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Belmuž se tradicionalno pravi se od mladog ovčjeg i kravljeg sira i projanog brašna.

S obzirom da je karakterisičan za jedan kraj Srbije, mnogi još uvek nisu probali ovaj specijalitet.

U Srbiji se svake godine u Svrljigu održava i Belmužijada, privredno-turistička i kulturna manifestacija posvećena belmužu.

#jela sa sirom #lista najboljih jela sa sirom #srpska kuhinja #ishrana #hrana #svrljiški belmuž #svrljiški belmuž recept #zanimljivosti
