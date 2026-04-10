Prva dama SAD pritom je odlučno odbacila bilo kakve veze s Epstinom, kao i spoznaje o njegovim krivičnim delima, istaknuvši da su “te priče u potpunosti neistinite” te optužbe nazvala “klevetama”.

Istovremeno, saznaje se kako Tramp navodno nije bio upoznat s tim da će njegova supruga, s kojom je u braku već dve decenije, stati pred kamere i izneti svoju verziju priče.

U retkom obraćanju medijima, Melanija Tramp poručila je kako takve klevete “moraju prestati već danas”. Dodala je:

- One su lišene etičkih standarda, poniznosti i poštovanja. Ne protivim se njihovom neznanju, već odbacujem zlonamerne pokušaje narušavanja moje reputacije. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Čitajući pripremljenu izjavu u Beloj kući, naglasila je:

- Moji advokati i ja uspešno smo se borili protiv tih neutemeljenih i neosnovanih laži.“

Ponovno je tvrdila kako “nikada nije bila prijateljica s Epstinom,” piše Miror.

S druge strane, američki predsednik u razgovoru za MS Now izjavio je kako “nije znao ništa” o njenom obraćanju, pritom dodatno naglasivši da “ona nije poznavala Epstina”, nakon čega je prekinuo razgovor.

- Donald i ja povremeno smo bili pozivani na iste zabave kao i Epstin, budući da je preklapanje društvenih krugova u NJujorku i Palm Biču uobičajeno“, objasnila je Melanija Tramp.

Moj odgovor e-poštom Maksvel ne može se tumačiti drugačije nego kao uobičajena korespondencija. Moj pristojan odgovor na njen e-mail ne predstavlja ništa više od beznačajne beleške.

- Nisam Epstinova žrtva, on me nije upoznao s Donaldom Trampom. Supruga sam upoznala slučajno na zabavi u NJujorku 1998. godine, što je zabeleženo i u mojoj knjizi Melania. Prvi put sam se susrela s Epstinom 2000. godine na događaju kojem smo Donald i ja zajedno prisustvovali. Do tada ga nikada nisam upoznala niti sam imala ikakva saznanja o njegovim kriminalnim radnjama. Foto: Ken CEDENO/AFP/Profimedia

Dodala je kako već godinama društvenim mrežama kruže “brojne lažne fotografije i izjave” povezane s njom i Epstinom:

- Budite oprezni u šta verujete, te su slike i priče potpuno neistinite. Nisam svedok niti imenovani svedok u bilo kojem Epstinovu kaznenom predmetu.

Ponovo je naglasila da nije imala nikakva saznanja o njegovim zločinima:

- Nikada nisam znala za Epstinovo zlostavljanje žrtava. Nisam ni na koji način bila uključena, nisam učestvovala, nikada nisam bila u njegovom avionu niti sam posetila njegovo privatno ostrvo.

Nikada nisam bila pravno optužena niti osuđena za bilo kakvo kazneno đelo povezano s Epstinovim trgovinama ljudima, zlostavljanjem maloletnika ili drugim odvratnim ponašanjima. Lažne klevete protiv mene, koje dolaze od zlonamernih i politički motivisanih pojedinaca i grupa, usmerenih na narušavanje mog ugleda radi finanaijske ili političke koristi, moraju prestati.“

Prva dama takođe je pozvala američki Kongres da održi javno saslušanje posvećeno preživelima Epstinovih zločina, kako bi imali priliku svedočiti pred zakonodavcima i uneti svoje priče u službeni zapisnik.

- Svaka žena treba da ima priliku javno da ispriča svoju priču, ako to želi. Tek tada, i samo tada, imaćemo istinu - poručila je. Foto: Oliver Contreras/AFP/Profimedia

NJeno iznenadno obraćanje dolazi u trenutku kada se činilo da su Donald Tramp i njegova administracija napokon uspeli udaljiti političku pažnju od afere Epstin, koja je mesecima potresala američku javnost. Slučaj je već počeo padati u drugi plan zbog rata u Iranu i drugih ključnih tema, ali komentari prve dame mogli bi ga ponovno vratiti u središte političke javnosti.

NJen poziv na ponovno uključivanje Kongresa iznenadio je mnoge, posebno nakon što su savezne vlasti, na osnovu Zakona o transparentnosti Epstinovih spisa, objavile milione stranica dokumenata. Reč je o zakonu donesenom nakon višemesečnog javnog i političkog pritiska, kojim se vladu obvezuje na otvaranje arhiva o pokojnom finansijeru i Žizelin Maksvel.

Zastupnici su pritom izrazili nezadovoljstvo ograničenim opsegom objave koju je Ministarstvo pravosuđa omogućilo prošlog meseca, dok su zvaničnici pojasnili kako je potrebno dodatno vreme za pregled novootkrivenih dokumenata i zaštitu osetljivih podataka o žrtvama.

Među objavljenim dokumentima nalazi se i kratak e-mail iz 2002. godine, s prikrivenim identitetom pošiljaoca i primaoca. Poruka započinje s „Draga G!“ i završava s „S ljubavlju, Melanija“, uz pohvalu članka u časopisu o “JE”.

- Znam da si vrlo zauzeta putujući širom sveta“, stoji u poruci.

- Kako je bilo u Palm Biču? Jedva čekam da dođem. Nazovi me kad se vratiš u NJujork.

